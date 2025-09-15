Haro aplaza la renovación de Pellegrini y no apunta al objetivo de Champions

Confiado en que el Betis tiene plantilla y entrenador para revertir el irregular inicio de temporada, Ángel Haro siguió aplazando la renovación de Manuel Pellegrini al tiempo que no puso la Champions como objetivo, aunque espera que el equipo luche por ella, porque no cree que haya cuatro o cinco plantillas mejores que la verdiblanca, aunque sí cuatro o cinco presupuestos mayores. Así se expresó el máximo mandatario bético en la presentación de Amrabat, un fichaje que "refleja la forma en la que se mueve el club en los mercados". "Nos movimos rápido. Teníamos ya buenos informes y vimos en los últimos días una buena opción de mercado y llegamos a un acuerdo en pocas horas", resumió el rector heliopolitano, que pasó de puntillas por el hecho de que el futbolista eligiese al Betis cuando el Sevilla negoció por él: "Los jugadores decide según el momento. El Betios ahora es apetecible y no hay que darle más importancia a eso".

La primera cuestión a la que hizo referencia el dirigente fue la renovación de Manuel Pellegrini, aparcada 'sine die'. "No puedo decir nada diferente sobre eso a lo que dije hace una, dos y tres semanas. Vamos a seguir centrados en la temporada y cuando encontremos el momento propicio decidirermos abrodarlo. Ahora Manuel tiene contrato en vigor", dijo el presidente, para quien este inicio de curso no está siendo el mejor, aunque mostró su "confianza en técnicos y jugadores". "Consideramos que tenemos un buen equipo para estar arriba. Desaplicaciones puntuales nos están costando puntos y goles", analizó.

Haro se refirió al gol anulado en el Ciutat de Valencia a Sergi Altimira y apuntó que "el protocolo VAR se aplicó correctamente", según le han explicado. "Otra cosa es que el árbitro puede interpretar si es falta o no, podría no haberla pitado, pero es parte del juego y los colegiados pueden equivocarse también", dijo quitando hierro a la acción. En este sentido destacó que el mal inicio de partido no fue por un tema de falta de energía, sino por una "desaplicación inicial que costó cara". "Despues hicimos 28 remates a portería, un tiro al larguero, creamos ocasiones de gol..., pero sólo empatamos. Hay que esperar más partidos para determinar si estamos en una dinámica mala", apuntó.

Y más vale iniciae pronto la reacción, porque el presidente espera que el equipo al menos esté en la lucha por la Champions, que no es un objetivo: "Nuestro trabajo es ponerle al entrenador los elementos suficientes para estar lo más arriba posible. Hay cuatro o cinco clubes con mayor presupuesto, pero no sé si jhay cuatro o cinco con mejor plantilla. Si no entramos en Champions no debe ser una frustración, no es una obligación, pero sí esperamos luchar por ello. Por presupuesto nuestro sitio es estar sexto o séptimo. Si estamnos por arriba lo habremos hecho bien y si acabamos por abajo lo habremos hecho mal", resumió el dirigente, que para la Europa League tiene "expectativas altas, porque todo el vestuario quiere tomarse muy en serio esta competición".

Cuestionado por las obras del Benito Villamarín, Haro no ocultó la posibilidad de estar en la Cartuja agunos meses más de los dos años previstos: "Mañana derriban la cubierta de chapa de Preferencia. La demilición llevará hasta mediados de noviembre y ya llevamos algún mes de retraso. Dos años es un objetivo ambicioso, pero hasta cerrar con la constructora no sabremos si tendremos que estar algún mes más en la Cartuja", indicó.