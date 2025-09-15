common.go-to-content
EL TIEMPO
El calor continúa en Sevilla: estos son los municipios donde se alcanzarán los 40ºC
Las fotografías de la presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
La presentación de Amrabat como jugador del Betis en fotos
Así explica Amrabat la oferta del Sevilla y la elección por el Betis: "Lo tenía claro"
Haro aplaza la renovación de Pellegrini
y
Fajardo "esperaba tener más puntos"
1/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
2/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
3/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
4/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
5/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
6/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
7/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
8/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
9/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
10/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
11/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
12/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
13/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
14/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
15/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
16/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
17/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
18/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
19/19
La presentación de Amrabat como jugador del Betis
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
