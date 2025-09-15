Fajardo, con "confianza" pese a ver un Betis "con menos puntos de los esperados"

Manu Fajardo, director de fútbol profesional del Betis, cree que el equipo tiene "menos puntos de los esperados", pero insistió durante la presentación de Amrabar que desde el club "hay máxima confianza en el cuerpo técnico y en la plantilla" pese al mal arranque liguero.

Y es que los seis puntos de los 15 posible paracen un balance demasiado escaso para un conjunto como el verdiblanco, especialmente por los rivales, y habló de falta de concentración al inicio del partido contra el Levante, aunque destacó "la convicción para acabar sometiendo al contrario" y sacar un punto "que bien pudieron ser tres". "No estamos satisfechos con los puntos que tenemos, pero hay confianza", dijo el dirigente, quien no entró a valorar las opciones de Chimy Ávila de salir con algún mercado árabe aún abierto: "Se entrena bien y es jugador de la plantilla", aseguró.

Respecto a Pablo García, que puede irse a disputar el Mundial sub 20, parece que la posición de la entidad heliopolitana es dejarlo marchar si es citado, pese a que Pellegrini perderá una pieza en ataque: "Estamos a la espera de que sea convocado para el Mundial sub 20. Si es así será un orgullo y un premio al trabajo de cantera y desde el club estaremos orgullosos y encantados que juegue el Mundial. Está en tiempos de formación y disputar un torneo de esa jerarquía le sirve en su proceso de convertirse en un jugador de primer nivel", aseguró Fajardo, quien señaló que Isco "está trabajando como un toro y siguiendo el timing previsro con los plazos".

También se refirió a otro canterano como Dani Pérez, lesionado el sábado en el derbi de filiales: "Sufrió una lesión muscular y estamos a la espera de ver el alcance. Le llega en su mejor momento, pero ya se ha levantado cuando el fútbol lo golpeó otra vez de manera injusta y estará pronto de vuelta dando alegrías a la afición", afirmó.

Se refirió Fajardo a Amrabat y su posibilidad de seguir más allá de este año ceedido, aunque jijo que sólo piensan en el presente. "El fútbol es un mundo cambiante y da muchas vueltas. Es un jugador de jerarquía, acostumbrado a vestir camisetas importantes. Ya se verá qué pasa…", destacó el director deportivo bético, quien no quiso poner el foco del mal arranque contra el Levante en ningún jugador: "Creo que el mal inicio del partido se debe más a lo colectivo que a lo individual. Valentín Gómez viene de una liga diferente a las europeas por ritmo y contexto. Creo que estuvo a buen nivel, pese a los desajustes del inicio, pero está preparado y capacitado para defender y honrar la camiseta del Betis pese a su corta edad, porque ya lo hizo en Vélez".