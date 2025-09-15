Así explica Amrabat la oferta del Sevilla y la elección por el Betis: "Lo tenía claro"

En la tarde de este lunes 15 de septiembre ha tenido lugar la presentación de Sofyan Amrabat como nuevo futbolista del Real Betis Balompié. Cabe recordar que llega cedido sin opción de compra desde el Fenerbahçe hasta el 30 de junio de 2026 y en unas condiciones salariales muy ventajosas para el combinado de La Palmera, que simplemente tendrá que hacer frente a un 25% de lo que realmente cobra en el equipo turco. En año de Mundial, el holandés nacionalizado marroquí llega con el objetivo de relanzar su rendimiento para llegar de la mejor forma posible a la cita internacional con Marruecos del próximo verano y conseguir grandes cosas en el Betis.

Además, cabe destacar que sus primeras palabras llegan tras un buen debut en el empate de los verdiblancos en el Ciutat de Valencia este pasado domingo. Las sensaciones tanto a nivel defensivo como con balón fueron bastante buenas y ya se le espera incluso como titular este próximo viernes. Estas fueron sus declaraciones en la rueda de prensa de presentación, en la que estuvo acompañado por Ángel Haro y Manu Fajardo.

La posibilidad de estar más de un año en el Betis

"Estoy muy contento de estar aquí. En principio durante un año, pero en el mundo del fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Estoy muy contento de estar aquí y cuando pase un año ya veremos lo que ocurre".

El interés del Sevilla en su fichaje y la decisión del Betis

"Pienso que los últimos dos o tres días de mercado fueron caóticos para mí. No nos clasificamos para la Champions y luego despidieron al entrenador. Algunos clubes se interesaron, Sevilla fue uno de ellos. En principio quería quedarme pero decidí irme con la eliminación. Cuando escuché el interés del Betis y hablé con Manu y el entrenador tuve claro que quería venir aquí".

Así fue el primer entrenamiento de Amrabat con el Betis: ¿Jugará el domingo?

Cómo es Amrabat como jugador

"Nunca me ha gustado responder esta pregunta ni hablar de mí mismo. Prefiero demostrarlo en el campo. El debut fue corto pero lo disfruté mucho. Hicimos un buen partido a pesar de empezar perdiendo y creo que merecimos la victoria. Estoy muy feliz de vestir por primera vez esta camiseta. Estoy deseando conocer a loa aficionados en el estadio. Estoy más que preparado".

Ha hablado con algunos futbolistas marroquíes

"Sí, todo el mundo estaba muy positivo. Mi hermano jugó hace algunos años aquí y me dijeron que el ambiente era muy bueno. Me hablaron muy bien de la gran atmósfera que hay aquí. Hablé con Abde, con Antony y algunos futbolistas de la selección nacional y me dijeron que iba a estar muy cómodo aquí".