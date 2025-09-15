El Betis, de la pésima puesta en escena a una mejorable lectura de partido

Morales se marcha de Natan en el inicio de una contra del cuadro granota en la segunda parte.

Dos puntos ante dos recientes ascendidos, Elche y Levante, es un bagaje muy pobre para el Betis. Y ya, si se echa la mirada atrás, de los últimos 11 partidos oficiales, entre el tramo final de la temporada pasada (Conference y Liga) y la actual (Liga), los verdiblancos sólo han ganado uno, al Alavés.

Y ante el Levante quedó muy claro el porqué. Por una puesta en escena ridícula, sin intensidad alguna, por un eje de la zaga formado por dos centrales zurdos faltos de aptitud, por esa imagen de equipo desequilibrado en muchas fases de la primera parte, por el buen hacer del meta Ryan...

Ante ese panorama, a través de la pelota y por las bandas, fue metiéndose el Betis en el partido, hasta que el Cucho acortó distancias antes del descanso. A la vuelta de la caseta, el dominio bético se acentuó con Lo Celso y fue a más con Abde y la conexión entre Bellerín y Antony, llegando el gol, finalmente, en un buen centro del marroquí aprovechado por Fornals. Además, Amrabat dejó una muy buena carta de presentación y sólo en el alargue, a la contra, el Levante generó algo de peligro. Al final, un botín escaso para el Betis.

DEFENSA

El bético empezó a torcer el gesto cuando vio en el once de inicio a Natan con Valentín Gómez. ¡Bingo! Dos goles recibidos en diez minutos con el brasileño y el argentino en las fotos de los mismos. Si a ambos les cuesta al lado de Bartra o Llorente, que Pellegrini apostara por los dos desde el inicio debe servirle al chileno de aprendizaje para el futuro. Además de los fallos individuales, la intensidad a nivel colectivo del bloque bético dejó también mucho que desear.

El Levante presionaba la salida de balón del Betis para buscar rápido, al espacio, a Iván Romero y Etta Eyong. Especialmente, mediante Carlos Álvarez, el jugador de más calidad del cuadro valenciano. Con el 2-0, el Levante ya llegaba menos a la portería bética y en la segunda mitad lo hizo a la contra ya con el empate en el marcador, gracias a un Morales que si no tiene la chispa en velocidad de antes, mantiene su calidad.

ATAQUE

El Betis, mediante la pelota, se reencontró con su idea de juego, generando peligro por los costados, tanto con Antony y Bellerín como con Junior y Riquelme y, luego, con Abde. Además, el Cucho vio portería y Lo Celso cuajó una muy buena segunda parte, no marcando en dos ocasiones gracias a las intervenciones de Ryan. Al final, una entrada de Fornals, desde segunda líneas, permitió al cuadro verdiblanco empatar .

VIRTUDES

Pese al 2-0, el Betis fue fiel a su estilo y pudo empatar.

TALÓN DE AQUILES

El inicio de partido de los verdiblancos fue sonrojante. Y desde el banquillo se echó en falta alguna variante, no siempre el hombre por hombre en los cambios. ¿Está prohibido jugar con dos delanteros? ¿No puede jugar sólo Amrabat de pivote y meter otro jugar ofensivo? ¿No se veía clara la entrada de Ángel Ortiz por Bellerín? Una floja lectura de partido por parte de El Ingeniero.