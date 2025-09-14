Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Levante

El Betis empató en su visita al feudo del Levante en un encuentro en el que pagó su pésimo arranque de encuentro, aunque se recompuso con el gol del Cucho antes del descanso y el tanto de Fornals para empatar. Incluso, tuvo más ocasiones que su rival para haber ganado, pero emergió la figura de Ryan, meta del cuadro granota.

Natan y Valentín Gómez fueron las notas más discordantes en un Betis que en ataque apareció por dentro, con Lo Celso y Fornals, y con los extremos, con Antony y Abde, apoyados por Bellerín y Junior. Mejor en ataque el cuadro verdiblanco que en tareas defensivas.

En líneas generales, así jugaron los futbolistas del Betis en el Ciutat de Valencia:

Álvaro Valles Transmite una sensación de seguridad muy justita.

Bellerín Mejor en ataque que en labores defensivas.

Natan Si le cuesta en el perfil izquierdo, en el derecho ya...

Valentín Gómez No terminó mal el partido, pero salió en la foto de los dos goles del conjunto granota.

Junior Mejor en ataque que atrás. En la segunda parte se entendió bien con Riquelme, Abde y Lo Celso.

Altimira Mal, como el resto del equipo, en el inicio del partido. Se fue sobreponiendo y marcó un gol que anuló el VAR.

Fornals En la primera parte apenas entró en juego y cuando lo hizo, demasiado fallón. Tras el descanso intentó llevar la manija y encontró el premio del gol del empate.

Antony Para llevar mucho tiempo sin competir, no estuvo nada mal. Conectó muy bien con Bellerín en ataque. A buen seguro que poco a poco irá ofreciendo más.

Deossa Desconectado, como prueba ese balón atrás peligroso que Natan no cortó y acabó en el 2-0. Después, pese al gol, intentó conectar arriba, pero no tuvo su mejor día.

Riquelme Mejoró su imagen de los primeros partidos. Un derechazo dio en el travesaño. Incisivo en la segunda parte.

Cucho Buen gol al filo del descanso con un potente disparo con rosca, desde la frontal del área, al que no llegó Ryan. Se movió bien entre líneas.

Lo Celso Muy buena segunda parte. Ryan le sacó dos balones que apuntaban a ser gol.

Abde Más incisivo que Riquelme el rato que jugó. Buena noticia su regreso y sus minutos.

Amrabat Buena tarjeta de presentación en los 20 minutos que estuvo en el campo.

Bakambu Pocos minutos, pero muy peleón.