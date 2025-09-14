El Levante - Betis de LaLiga, en directo

El conjunto verdiblanco retoma el paso tras el parón con la vuelta de Antony como novedad y la baja de Marc Bartra por lesión

El Betis retoma el paso liguero en LaLiga visitando al Levante (16:15) en busca de sumar tres importantes puntos, ya que el 5 de 12 puntos posibles que acumula es un "mal balance" según Manuel Pellegrini. El conjunto verdiblanco afronta la cita en el Ciutat de Valencia con la novedad de Antony, fichaje de última hora en el cierre de mercado, así como Amrabat, que seguramente esperará en el banquillo al llegar hace pocos días a Sevilla.

En el capítulo de bajas a los lesionados Isco y Ruibal se sumaron también Ricardo Rodríguez, que llegó lesionado de los compromisos con su selección, y Marc Bartra, con molestias musculares. Por contra, Diego Llorente y Marc Roca, que ya estuvieron en la convocatoria contra el Athletic, tienen ya un mayor rodaje tras superar sus lesiones y podrían entrar ya en los planes del técnico. También puede debutar Abde, que ha entrado en la lista por primera vez esta campaña.

El Levante aún no ha sumado ningún punto y cuenta por derrotas sus tres encuentros, aunque en casa compitió contra el Barcelona perdiendo por 2-3 en el tiempo de prolongación tras adelantarse por 2-0. El cuadro valenciano, recién ascendido, también perdió por 2-1 en el debut con el Alavés y por 2-0 frente al Elche en el último encuentro.