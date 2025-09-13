El Real Betis Balompié vio en la mañana de este pasado viernes cómo su reciente y flamante fichaje, Sofyan Amrabat, entrenaba por primera vez junto al resto de sus compañeros. Este sábado, aunque la sesión ha sido a puerta cerrada tras una parte inicial con vídeo sobre el rival, ha vuelto a estar con normalidad sobre el terreno de juego. En unas horas, Pellegrini dará la convocatoria de los futbolistas que viajan a Valencia y estará el nuevo dorsal 14 del conjunto bético.