Sevilla Atlético - Betis Deportivo: Horario y dónde ver por TV en directo el derbi de filiales

En la noche de este sábado 13 de septiembre de 2025 tendrá lugar el primero de los derbis Sevilla - Betis de esta temporada 25/26. Será un precoz derbi de filiales con poco en juego a nivel clasificatorio, ya que acaba de comenzar la temporada, pero sí a nivel anímico. El equipo de Jesús Galván necesita que en su estadio, delante de sus aficionados, este partido sea ese punto inicial de una racha positiva de resultados durante los próximos meses. De hecho, el Jesús Navas debe seguir siendo un fortín contra los béticos ya que se acumulan 24 años consecutivos en tierras sevillistas sin sufrir ninguna derrota.

Por otro lado, el dato positivo para los béticos es que en los últimos seis enfrentamientos, los más recientes, no han sufrido ninguna derrota y han conseguido además dos victorias, eso sí, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. En la plantilla de Javi Medina se emite una enorme confianza de cara a este choque, ya que tras solo dos puntos en dos jornadas, también quieren que sea el momento de comenzar a sumar de tres en tres.

Lance del último derbi de filiales entre Betis Deportivo y Sevilla Atlético jugado en el Estadio Jesús Navas / Sevilla Atlético

¿A qué hora es el derbi de filiales entre Sevilla Atlético y Betis Deportivo?

El partido se disputa este sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas en el estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El Sevilla Atlético - Betis Deportivo se podrá seguir a través del canal Primera Federación en Movistar +. También se puede ver en LALIGA+ Plus y en la plataforma TV Football Club.

En Diario de Sevilla podrán conocer tras el partido todos los detalles de como el mismo ha transcurrido, el resultado, y los mejores detalles de la primera resolución del curso en una de las mayores rivalidades del fútbol español.