Galván y el Sevilla de Almeyda: "Más aguerrido que vistoso"

Sevilla/Jesús Galván liderará una temporada más al Sevilla Atlético en Primera RFEF. El sevillano, que llegó a sonar como opción para el primer equipo, renovó por otra campaña. La buena segunda vuelta le ha valido la confianza del club, pese a que incluso Víctor Orta quiso llevárselo para dirigir al Valladolid en su nueva etapa.

El nuevo curso para el filial comenzará el próximo 11 de julio y contará con más de un mes y medio de preparación antes de su debut. Como técnico del segundo equipo, Galván tendrá trato directo con Matías Almeyda, con el que coincidió como jugador "en aquella temporada aciaga del descenso de 1996-97" y con quien congenió "bastante bien" al tener la misma edad. Para el sevillano, el estilo que trate de imprimir Almeyda será "una mezcla de Simeone y Sampaoli por cómo juegan sus equipos". "Creo que va a ser más aguerrido que vistoso. Siendo aguerridos podemos ir creciendo y según los resultados armar otro dibujo táctico. Creo que al principio va a buscar ser un equipo rocoso, que encaje poco y, a partir de ahí crecer, porque lo que necesitamos primero son resultados más que buen juego”, indicó en los medios del club.

"Todos queremos encajar poco, tener cuatro o cinco situaciones de gol, ponerte por delante y manejar el partido. Matías va en esa corriente, busca mucho que haya sentimiento de equipo, de pertenencia, y si conseguimos eso, que creo que se ha hecho en la época de Quique Sánchez Flores o en los dos últimos meses de Joaquín Caparrós, desde el inicio podemos no pasar los apuros que hemos pasado en las últimas temporadas”, expuso el técnico, que espera que el argentino cuente con los futbolistas de la cantera: "En el fútbol las tendencias van cambiando. Todos queremos encajar poco, tener cuatro o cinco situaciones de gol, ponerte por delante y manejar el partido. Matías va en esa corriente, busca mucho que haya sentimiento de equipo, de pertenencia, y si conseguimos eso, que creo que se ha hecho en la época de Quique o en los dos últimos meses de Joaquín, desde el inicio podemos no pasar los apuros que hemos pasado en las últimas temporadas”, añade el entrenador del Sevilla Atlético.

Lo que tiene claro Jesús Galván es que su primer objetivo en el filial es surtir de jugadores al primer equipo, y así será con Almeyda. “Yo he tenido una relación normal, sencilla y muy amable. Yo estoy para ellos, para lo que demanden y darle la mayor facilidad e información posible. Matías me preguntará por los mejores jugadores del filial, qué cualidades tienen, dónde pueden dar su mayor rendimiento..., y aquí estaré a su entera disposición", destacó Galván, que aladió al respecto: "Tenemos que vender al canterano que está ante la oportunidad de su vida si rinde bien. Ya lo hizo en River, donde sacó a muchísimos futbolistas jóvenes porque no mira el DNI o el nombre, sino si tiene cualidades y talento para jugar. El primero que tiene que saberlo es el futbolista”, explicó.

Por último, el sevillano se refirió a la etapa de Almeyda en el club como jugador recordando que "tuvo un proceso duro, con unas expectativas porque costó mucho dinero". "Todo el mundo pensaba que iba a ser de dar muchas asistencias de gol y él era un cinco clásico argentino, de muchísima recuperación y trabajo, y ese proceso de que la gente entendiera que su juego era muy diferente al de Tsartas, le costó", recordó.