¿Qué pasó entre el Chimy Ávila y Pumas? Acuerdo frustrado y sigue en el Betis

El Chimy en uno de los partidos de UEFA Conference League con el Betis

El delantero del Betis, Chimy Ávila, no saldrá al fútbol mexicano. El jugador rechazó un traspaso en calidad de cedido al Pumas, una operación que se había pactado entre ambos clubes. El acuerdo no se pudo completar a tiempo debido a la falta de entendimiento entre el delantero argentino y su entorno con la entidad azteca.

Un acuerdo encarrilado entre Betis y Pumas

La ofensiva del Pumas comenzó en los últimos días (el mercado mexicano cerró allí esta pasada madrugada a las 05:00) y en poco tiempo encontró el entendimiento con el Betis. La fórmula del acuerdo era una cesión simple con una opción de compra que se convertiría en obligatoria al incluir variables de fácil cumplimiento para alcanzar la operación los dos millones de euros.

Para el Betis, esta operación no era nada mala. La cesión no sólo liberaba espacio en la masa salarial del club, sino que también permitía evitar pérdidas en las cuentas, ya que el argentino aún tiene pendiente de amortizar casi 2,5 millones de euros de su fichaje.

Negociación fallida

Una vez que el acuerdo institucional fue resuelto, la pelota pasó al tejado del jugador. Chimy Ávila y su agente estuvieron en conversaciones durante todo el viernes pasado, estudiando todos los escenarios posibles. Sin embargo, las posturas se mantuvieron alejadas y no se alcanzó un consenso.

Este desacuerdo provocó que la operación no llegara a buen puerto, a pesar de estar muy avanzada y contar con el visto bueno de los clubes.

Opciones de salida para Chimy Ávila

El cierre del mercado mexicano limita las opciones de salida para Chimy Ávila, pero aún no se agotan. Ahora mismo, solo la Qatar Stars League, cuyo mercado finaliza el 16 de septiembre, y la liga de Emiratos Árabes Unidos, con plazo hasta el 2 de octubre, son opciones para el delantero en pos de encontrar un posible destino.