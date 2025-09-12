El Chimy Ávila tiene en su mano fichar por el Pumas

Chimy Ávila con el balón en el encuentro ante el Elche

El futuro del Chimy Ávila puede sufrir un cambio importante, pues en su mano tiene la posibilidad de comenzar una nueva etapa, si acepta la propuesta que tiene encima de la mesa del Pumas.

El acuerdo entre el Betis y el conjunto mexicano es total por una cesión con opción a compra que pasaría a ser obligatoria si el argentino cumpliera una serie de variables. Si ello se produjera, el club de Heliópolis percibiría unos dos millones de euros en total, además de liberar espacio salarial, pues le falta por amortizar unos 2,5 millones de euros.

Esto, a su vez, permitiría a la entidad de Heliópolis ir al mercado de invierno con más margen de maniobra, pues la dirección deportiva tiene en mente la opción de incorporar a un delantero que compita con el Cucho y aporte goles en la segunda parte de la temporada, la más importante del curso.

La cesión sería obligatoria al incluir unas variables de fácil cumplimiento

Y no debe pasar por alto en este asunto que el Betis pagaría a Osasuna próximamente –en el caso de que el Chimy juegue tres partidos más como verdiblanco– 350.000 euros como una de las variables incluidas en el contrato del atacante tras dejar el equipo rojillo por los heliopolitanos.

Así, con el acuerdo cerrado entre clubes, el Chimy sigue estudiando si aceptar la propuesta presentada por el Pumas o seguir en el conjunto bético hasta el mercado de invierno y ahí tomar una decisión definitiva sobre su futuro.