Chimy Ávila, con interés de dos equipos para salir del Betis

A pesar de que incluso se han establecido ya los dorsales de la primera plantilla del Real Betis Balompié, hay algunos mercados que todavía no están cerrados y que podrían pescar en el conjunto verdiblanco. El futbolista que más cerca podría estar de encontrar algo es Chimy Ávila. El argentino ha sonado mucho durante las últimas fechas del mercado de fichajes para una posible salida pero nunca llegaron opciones interesantes para las tres partes.

Ahora, según ha podido conocer Diario de Sevilla, el delantero verdiblanco tiene interés de dos equipos, el Pumas mexicano y el Kasimpasa turco. Según transmiten a este diario fuentes del conjunto bético, no ha llegado a esta hora de la noche del jueves oferta alguna por el de Rosario. Eso sí, podría ocurrir en cualquier momento debido al poco tiempo de mercado abierto que queda en ambos países.

Chimy Ávila con el balón en el encuentro ante el Elche / Europa Press

El Betis pide unos dos millones

Para que en las próximas horas pueda salir del conjunto verdiblanco, el equipo que quiera sacar al Chimy de Sevilla deberá abonar al combinado de La Palmera unos 1,5-2 millones de euros. La ventana estival cierra en el país sudamericano en la madrugada del viernes al sábado (horario español) y en el mercado turco lo hace también el 12 de septiembre.

Desde México ya dan por hecho que el futbolista argentino jugará en Pumas. El reputado reportero de ESPN, John Sutcliffe, ha establecido en redes sociales que Chimy Ávila ya es esperado en el conjunto mexicano y sus aficionados a partir de este cierre de mercado. Por tanto, queda ahora esperar a que llegue esa oferta final por las cantidades expuestas y ver si finalmente el de Rosario termina abandonando la entidad heliopolitana tras un paso no demasiado bueno.