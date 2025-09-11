El último refuerzo del Real Betis Balompié ya se encuentra en Sevilla para ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini cuanto antes. Sofyan Amrabat llega a la capital hispalense en calidad de cedido procedente del Fenerbahce, reforzando un centro del campo que se vio mermado este verano con la venta de Johnny Cardoso al Atlético de Madrid. El marroquí, convocado por su selección en este parón, será presentado la próxima semana.