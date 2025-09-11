Sofyan Amrabat llega a Sevilla y ya está listo para incorporarse al Real Betis
El marroquí será presentado la semana que viene con el conjunto verdiblanco
Así quedará el Real Betis en LaLiga según la IA
El último refuerzo del Real Betis Balompié ya se encuentra en Sevilla para ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini cuanto antes. Sofyan Amrabat llega a la capital hispalense en calidad de cedido procedente del Fenerbahce, reforzando un centro del campo que se vio mermado este verano con la venta de Johnny Cardoso al Atlético de Madrid. El marroquí, convocado por su selección en este parón, será presentado la próxima semana.