Así quedará el Betis en LaLiga según la IA: Gran sorpresa con el máximo goleador

El Real Betis Balompié afrontará este próximo domingo la jornada número 4 de LaLiga EA Sports ante el Levante en el Ciutat de Valencia, aunque para los de Pellegrini será la quinta jornada que disputen debido al choque adelantado en Vigo. Hasta la fecha sólo han conseguido cinco puntos de 12 posibles, anotando cuatro goles y recibiendo otros cuatro en esos primeros cuatro encuentros. Aitor Ruibal, Marc Bartra, Cédric Bakambu y Giovani Lo Celso han sido los cuatro goleadores hasta la fecha, mientras que el propio argentino, Junior Firpo y Rodrigo Riquelme, los únicos asistentes.

Con estos datos, Diario de Sevilla ha preguntado a la Inteligencia Artificial en qué posición va a quedar el conjunto verdiblanco esta temporada en LaLiga, también teniendo en cuenta la plantilla con la que, al menos hasta el mercado de enero, contará Manuel Pellegrini: Pau López, Valles, Adrián; Ángel Ortiz, Bellerín, Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo, Ricardo Rodríguez, Altimira, Amrabat, Deossa, Fornals, Marc Roca, Isco, Lo Celso, Abde, Rodrigo Riquelme, Chimy Ávila, Pablo García, Antony, Cucho Hernández y Cédric Bakambu.

Llorente se dispone a despejar de cabeza, en plancha, durante el Betis-Rayo de la pasada campaña. / E.P.

Vuelve a repetir clasificación europea

Atendiendo en primer lugar a la clasificación, expone que el combinado de La Palmera quedará en sexta posición con una puntuación de 62 puntos, dos más que el curso pasado. Una situación que daría acceso a la UEFA Conference League, pero que si finalmente la Copa del Rey la gana alguno de los cinco primeros equipos, el acceso sería a la Europa League. Desde luego, una sexta posición bastante cara que augura, según esta predicción de la IA una campaña con alto nivel en la zona noble de la clasificación.

Luego está el apartado de los goleadores y los asistentes. En el caso del conjunto heliopolitano, la predicción da una sorpresa: Cédric Bakambu será el máximo goleador en liga con un total de 13 tantos. La sorpresa aparece porque el delantero titular para el Ingeniero es Cucho Hernández, que precisamente ni aparece en la quiniela. Tras el congoleño aparecen en la apuesta Antony, con ocho goles, y Lo Celso, con siete anotaciones en la temporada regular.

Isco protege el balón ante el malaguista Luismi. / Jorge Zapata / Efe

Isco, el que más regalará

Según la IA, en el apartado de los asistentes reinará Isco Alarcón, como en este caso sí podría ser previsible atendiendo a las cualidades de la estrella de Arroyo de la Miel. Serán en todo caso nueve asistencias las que realice el malagueño, seguido por Rodrigo Riquelme con seis y Pablo Fornals con cinco como máximos asistentes de una plantilla que en este caso tiene bastante calidad en la zona de la media punta.

A final de temporada tocará acudir a esta publicación a comprobar qué cantidad de razón, o qué cantidad de suerte / coincidencia ha habido en la predicción realizada por la Inteligencia Artificial para el curso 2025/26 del Real Betis Balompié.