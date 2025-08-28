Lo Celso, incluido en la lista definitiva de Scaloni y el Betis cruza los dedos

Lo Celso ha sido incluido en la lista definitiva de la selección de Argentina para disputar las dos últimas jornadas de las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El centrocampista del Betis, que había estado en la prelista ha sido citado por Scaloni para los encuentros ante Venezuela y Ecuador el 4 y 9 de septiembre, respectivamente. Unos encuentros en el que la albiceleste no se juega nada, ya que está clasificada matemáticamente para el próximo campeonato del mundo.

Una noticia en la que muchos béticos cruzarán los dedos, debido a que sin Isco por lesión es el único que tiene sano los de Pellegrini en la posición de mediapunta. Ante el Celta de Vigo tuvo que ser sustituido por cansancio en la recta final y el que entró en su lugar fue el canterano Dani Pérez. Una lesión o un contratiempo podría ser un duro golpe para los verdiblancos teniendo en cuenta los problemas que tiene en esa posición en estos momentos.

El jugador verdiblanco que anotó ante el Alavés y dio una asistencia ante el Celta de Vigo podría tener la oportunidad de volver a jugar con la elástica albiceleste, algo que no ocurre desde hace casi un año; el pasado 20 de noviembre de 2024 en el que jugó nueve minutos contra Perú.

Lista de Scaloni

Porteros: Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Defensas: Cristian Romero, Otamendi, Nahuel Molina, Montiel, Balerdi, Foyth, Tagliafico, Acuña y Julio Soler.

Centrocampistas: Mac Allister, Palacios, Valera, Paredes, Thiago Almada, Nico Paz, Rodrigo de Paul, Lo Celso, Claudio Echeverri, Mastantuono y Carboni.

Delanteros: Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Nico González, Leo Messi, Lautaro Martínez y José Manuel López.