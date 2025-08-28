Ismael Barea y Dani Pérez, incluidos en la lista previa al Mundial sub 20

24 horas frenéticas para Dani Pérez. El canterano del Betis, que debutó ayer en LaLiga en Balaídos ante el Celta de Vigo en el que entró en la recta final para sustituir a Lo Celso ha recibido hoy otra gran noticia. El mediapunta junto a otro bético Ismael Barea, ahora cedido en el Mirandés, han entrado en la lista de Paco Gallardo para la concentración de la selección española sub 20, que es la última previa antes de la lista definitiva para el Mundial. Mientras que Manu González, José Antonio Morante e Iván Corralejo han sido seleccionadoso con la sub 19.

Ismael Barea y Dani Pérez estarán concentrados primera semana de septiembre en Francia y disputará dos partidos ante la selección gala en Clairefontaine (jueves 4, a las 16:00 y el domingo 7 a las 11:00), examen de nivel para el equipo de Paco Gallardo. Para esta cita, el seleccionador ha confeccionado una lista con 24 futbolistas en la que el conjunto de Heliopolís está representada con dos futbolistas.

España debutará en el Mundial de Chile el 28 de septiembre a las 22:00 ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. En ese mismo recinto se medirá con México, el 1 de octubre, y con Brasil, el viernes 3, para cerrar la fase de grupos.

La lista de Paco Gallardo

Porteros: Vicent Abril, Raúl Jiménez

Defensas: Cristian David Perea, Héctor Fort, Jon Martín, Pau Navarro, Marc Bombardó, Andrés Cuenca, Julio Díaz y Diego Aguado.

Centrocampistas:, Jan Salas, Tomás Carbonell, Ismael Barea, Pol Fortuny, Thiago Pitarch, Dani Pérez y Rayane Belaid.

Delanteros: Jan Virgili, Adrián Liso, Arkaitz Mariezkurrena , David Mella, Carlos Espí, Rachad Fettal y Matías Fernández-Pardo.

Por otra parte también ha ido lista de la sub 19 los béticos Ivan Corralejo, Manu González y José Antonio Morante, tres futbolistas que ya han estado a las órdenes de Pellegrini y están en la lista en la que la selección disputará un torneo de primer nivel en San Pedro del Pinatar. El combinado nacional, subcampeón de Europa de la categoría, jugará contra Países Bajos (miércoles 3, 19:00 horas), Inglaterra (sábado 6, 11:00 horas) y Ucrania (martes 9, 10:30 horas) en Pinatar Arena. Para la ocasión, Paco Gallardo, al que reemplazará David García Cubillo ya que el andaluz estará en Francia preparando con la sub-20 el Mundial de Chile, ha convocado a 23 jugadores, que quedarán concentrados el próximo lunes.