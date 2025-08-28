La situación de Dani Ceballos y el Betis a pocos días del fin de mercado

Este pasado miércoles se sucedieron unas horas frenéticas en torno a la información del mercado de fichajes del Real Betis relacionadas con Antony y Dani Ceballos. La información que se publicó en Diario de Sevilla iba en la siguiente dirección: el futbolista tenía un acuerdo con el Olympique Marsella en la tarde del martes. Pidió unas horas para evaluar la situación final antes de la firma y el vuelo programado para este jueves, pero de puertas para adentro la idea era darle una oportunidad más al conjunto bético. Durante la mañana del pasado miércoles, se produjeron conversaciones entre el futbolista y la entidad verdiblanca (que en un principio muchos medios insistieron en negar). En dichas conversaciones ambas partes evaluaron una situación con la que podría intentarse a través de una oferta con unas cantidades y una renuncia del futbolista a una cierta cantidad que le pertenece para hacerlo más atractivo de cara al Real Madrid.

Tras esa conversación, esa fórmula siguió sin ser descartada varias horas, hasta que, según ha podido conocer este medio, el conjunto bético le transmitió al futbolista unas horas después, que esa situación seguía sin ser viable. Por tanto, hubo contactos, y hubo estudio por parte del Betis, ya que de lo contrario, se le habría transmitido al futbolista que es imposible desde primera hora en ese primer contacto.

Ceballos controla la pelota. / Juan Carlos Muñoz

La negación del conjunto bético

En Heliópolis, al ser cuestionados por esta situación, hacían lo que podría ser normal para algunos, descartar totalmente que pudiese darse la situación. Algo también inteligente en plenas negociaciones por Antony. Si en Manchester reciben que no pueden pagar un traspaso y luego aparece que por otro futbolista sí, pues puede haber dificultades. Además, otro motivo claro para negarlo de esa forma de cara a la opinión pública es el club que tiene delante. El Real Madrid es una entidad radical y si en el Betis creían que esa propuesta no iba a satisfacer (a pesar de haberse estudiado junto al futbolista), no la iban a hacer.

Antes de determinar en qué punto queda todo, es importante recalcar que durante todo el verano, todo, ha habido contactos entre Dani Ceballos y el Real Betis. Siempre transmitiendo desde Heliópolis la dificultad del escenario, pero los contactos han existido hasta el punto de estudiar fórmulas salariales escalonadas en función de las competiciones que jugasen en La Palmera próximamente. Todo, a la espera de ver si sonaba la flauta o no con el Madrid.

Ceballos en la salida de la estación de Santa Justa

¿Cómo queda la situación a día de hoy?

En Madrid ha quedado una sensación incómoda con el futbolista. Según transmiten algunas fuentes, la idea del jugador es o salir al Betis, o nada. Al mismo tiempo, acompañado del mensaje que publicó respecto a su 'último baile' con el combinado blanco, sigue manteniendo la idea de querer abandonar la Casa Blanca para tener opciones de cara al Mundial. Que lo consiga o no, ya es otro tema.

¿Volverá este verano al Betis? Lo que transmiten a día de hoy al jugador es que no es posible. Pellegrini pide a gritos un pivote y Antony centra todos los focos. Descartarlo para final de mercado es una osadía incongruente visto lo visto tras estas últimas jornadas, pero es realmente difícil que se produzca. Eso sí, que el Betis ha intentado responder a las ganas de Ceballos por venir es una realidad, al igual que se evaluó la situación en esta última semana de mercado y también que el futbolista ha hecho esfuerzos (aunque a día de hoy, insuficientes). Toca, como siempre, esperar.