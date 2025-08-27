El mensaje de Antony en un momento clave para su fichaje por el Betis

Sin duda, el tema Antony y su vuelta al Real Betis Balompié puede catalogarse ya como el culebrón más tenso y duradero en un mercado de fichajes de los heliopolitanos, eso sí, con opciones reales (ya que siempre aparece el tema de Dani Ceballos en cualquier ventana). Tal y como se ha ido detallando dentro de lo posible para tranquilidad de los aficionados verdiblancos, o al menos para que estuviesen lo mejor informados posible, este pasado lunes estaba marcado como día clave en las negociaciones. Manu Fajardo y Ramón Alarcón han estado en Manchester con el objetivo de, cara a cara, intentar acercar posturas lo máximo posible con un United que siempre ha tenido las ideas muy claras.

Los ingleses llevan todo el verano con la idea del traspaso para poder recuperar, al menos, lo que le queda por amortizar del brasileño de aquellos 95 millones de euros. Aproximadamente unos 40, aunque algunas negociaciones se iniciaron con algunos clubes en algo más pero con el objetivo de tener ese margen y cuando se redujese la cantidad, que no bajase de 40 millones.

Antony celebrando uno de sus goles con el Betis durante la temporada pasada / @antony00

La postura del Betis, una partida de ajedrez

Desde principios de verano ya ha pasado mucho tiempo, pero aquella fue la única vez que hubo contacto directo entre clubes, donde el Betis solicitó una nueva cesión pura y dura. Las voluntades de ambas entidades han estado durante todo el verano muy separadas, y en medio, el futbolista, con quien sí ha habido contacto casi diario a través de sus representantes y que, sabiendo que el conjunto de La Palmera es un lugar ideal para él, ha rechazado absolutamente todo lo que ha llegado a las oficinas de los Red Devils.

Por ello, durante este tira y afloja en Manchester el objetivo ha sido intentar acercar posturas encontrando un punto medio entre las partes. Un punto medio que incluya algo que satisfaga al conjunto de los diablos rojos; un pago por el futbolista. También algo que favorezca a los béticos; que sea tras una cesión que de algo de margen este verano en La Palmera. Y luego, el futbolista, que tendrá que hacer un mayor o menor esfuerzo, que todavía está pendiente de cerrar, en función del esfuerzo que tengan que hacer en Heliópolis con el United. Se trabaja por tanto en intentar definir con fórmulas imaginativas ese acuerdo entre las tres partes.

Antony se ajusta las medias en un partido con el Betis / EP

¿Cómo está la situación a día de hoy?

La comitiva del conjunto verdiblanco quiere volver de Manchester con una pequeña señal de que las posibilidades de conseguir un acuerdo siguen vivas. De hecho, si no se han dirigido ya las miradas hacia otro nombre es porque en Manchester han dado señales de que puede llegar un acuerdo próximamente, por eso se ha decidido dar flexibilidad a la fecha de resolución. Lo que en estos momentos transmiten desde el propio club verdiblanco es que no hay nada cerrado y que la situación está muy complicada, pero que se va a seguir peleando en los próximos días con cierto optimismo. La clave en esta situación es mantener la calma teniendo en cuenta que todas las partes están haciendo un esfuerzo titánico para que todo llegue a buen puerto a pesar de la complejidad.

Mientras, el futbolista sigue con su particular pelea, y mientras que está apartado del resto de sus compañeros en el United, ha compartido este mensaje en redes sociales a través de una storie en la que aparecía una imagen de un león con unos rótulos que decían lo siguiente: “El dolor te hace más fuerte. El miedo te hace más valiente. La paciencia te hace más sabio”.