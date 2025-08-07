El Benfica pregunta por Antony y el Manchester United lo tasa en 50 millones

Antony sigue estando en la órbita del Betis desde que disputó su último encuentro con la elástica verdiblanca y es uno de los objetivos en este mercado de fichajes. Sus buenos números en una segunda vuelta en la que recuperó su mejor nivel han hecho que varios equipos se interesen por el extremo brasileño, el último de ellos el Benfica.

El jugador sigue apartado en un Manchester United donde, aunque hay jugadores que consideran que encajaría en el proyecto de Amorim, de momento está prácticamente descartado que vuelva a jugar con el equipo inglés. Este jueves, desde CNN Portugal informan que el Benfica ha realizado dos acercamientos: el primero para intentar una cesión, y el segundo, para una compra parcial de los derechos del brasileño Sin embargo, los Red Devils insisten en su intención de venderlo para recuperar parte de los 95 millones de euros que le pagaron al Ajax. Según dicho medio, el club inglés le ha comunicado que tasa al jugador en 50 millones de euros, una cifra que el conjunto portugués no está dispuesto a pagar.

Además del Betis, otros clubes como el Bayer Leverkusen, el Leipzig y el Brighton también han mostrado interés. El Manchester United, según la misma fuente, preferiría negociar con las Águilas, ya que, al disputar la Champions League, el Benfica podría ofrecer una mayor cantidad por el traspaso, además de garantizarle a Antony la posibilidad de jugar en la máxima competición europea en un año en el que hay Mundial.

No obstante, el plan del Betis, como explicamos en Diario de Sevilla, sigue siendo el de esperar a que el jugador vaya rechazando ofertas. Ayer, en Inglaterra ya se informó que ya ha declinado hasta tres y sigue pensando en el Betis. Desde la dirección deportiva verdiblanca confían en que, cuanto más se acerque el final del mercado, más opciones tendrán de conseguir una cesión o un traspaso que sea viable para la entidad verdiblanca.