El vestuario del United considera que Antony encaja en el estilo de Amorim, pero el brasileño sigue pensando en el Betis

El Betis sigue trabajando en el mercado de fichajes, a pesar de tener ya parte de los deberes hechos. La renovación de Mandragora continúa estancada, por lo que sigue siendo una opción real para el club. Mientras tanto se avanza en el capítulo de salidas con Borja Iglesias y Mendy como los jugadores más cercanos a abandonar Heliópolis. Sin embargo, el tema estrella del verano sigue siendo el nombre de Antony.

Las últimas informaciones procedentes de Inglaterra apuntan a que tanto jugadores como miembros del vestuario del Manchester United respaldan el regreso del brasileño. Incluso se menciona a Matheus Cunha y Mbeumo, dos de los recientes fichajes de los Red Devils, consideran que Antony tiene el potencial necesario para encajar en el estilo de juego de Rúben Amorim. Aun así, el extremo continúa apartado del equipo y, a día de hoy, sus opciones de volver a vestir la camiseta del United son mínimas.

El internacional con Brasil sigue firme en su hoja de ruta. Tal y como publicó el Diario de Sevilla, el plan del Betis era que el jugador fuera rechazando propuestas y se mantuviera fuerte. Y por ahora lo está cumpliendo al pie de la letra. Según informa Mirror Football, ya ha rechazado hasta tres ofertas y su deseo sigue siendo vestir de verdiblanco el próximo curso. Considera su mejor opción para ser un jugador importante esta temporada y estar en la próxima cita mundialista.

Esta postura está empezando a generar un problema para el Manchester United, que ve cómo pasan los días sin resolver su situación y busca una fórmula para rentabilizar, al menos en parte, la inversión que hizo para su llegada. En cambio, esto para el Betis se presenta como una oportunidad y cuanto más se alargue más opciones hay de que el club inglés rebaje sus pretensiones, algo que abriría la puerta a una posible negociación.

Desde la entidad verdiblanca se mantiene la cautela. Son conscientes de la dificultad y que, en caso de producirse, será una operación de final de mercado. Así lo reconoció el presidente Ángel Haro durante la presentación de Junior Firpo: "A mí me gustaría. El Betis está haciendo algunos esfuerzos, pero si no llega, no quiero que se vea como un fracaso". Incluso el director deportivo ya aseguró que tienen otras alternativas.

Se trata de una negociación compleja, que no será nada sencilla para la dirección deportiva liderada por Manu Fajardo. Sin embargo, tanto el deseo del jugador como el de la afición es reencontrarse a finales de agosto o en los primeros días de septiembre. Lo que sería la guinda a un mercado perfecto. Por ahora, es Antony, aunque el beticismo sigue soñando con que vuelva a ser Antonio de Triana.