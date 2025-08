Betis: Mercado de presente pensando en el futuro

El Betis está siendo uno de los animadores de este mercado estival, en el que ya ha hecho ocho incorporaciones –contando la compra de Natan– para reforzar la plantilla del proyecto 6.0 de Manuel Pellegrini. Pero no sólo mira al presente el club heliopolitano, sino que ficha pensando a futuro con largos contratos que aseguran mantener un bloque a largo plazo. Y es que en esta ventana de fichajes seis de los ocho movimientos de llegadas realizados por Manu Fajardo, director deportivo, firmaron largas vinculaciones hasta 2030 (Álvaro Valles, Valentín Gómez, Natan, Deossa y Riquelme) y 2031 (Gonzalo Petit), una tónica que el director deportivo y la entidad vienen repitiendo últimamente hasta el punto de que de los 28 futbolistas de la primera plantilla que se encuentran en Marbella en el último stage de pretemporada 20 tienen contrato al menos hasta 2028, lo que asegura un bloque en el horizonte que renovar poco a poco.

No es garantía de nada firmar largos contratos, ya que hay jugadores que pueden destacar y ser comprados por otros equipos (Johnny Cardoso o Jesús Rodríguez los más recientes), dejando una plusvalía importante para el crecimiento de la entidad, o convertirse en un problema por su alta ficha en caso de que el entrenador deje de contar con ellos y no se les encuentre una fácil salida (Borja iglesias, por ejemplo), pero en cualquier casi sí que da cierta tranquilidad a la hora de mirar más allá del horizonte más cercano.

Desde que Manu Fajardo fuese designado director deportivo en febrero de 2024 tras la marcha de Ramón Planes, parece un denominador común esa política, Ya en el anterior mercado de invierno Cucho Hernández firmó también hasta 2030, mientras que el verano pasado Marc Roca, Perraud e Iker Losada (estos dos últimos en la rampa de salida) se comprometieron hasta 2029. Depende mucho de la edad de los futbolistas, claro, y el tiempo se reduce a mayor veteranía. Es el caso de Pau López y Junior, con compromisos hasta 2028, como Lo Celso y Diego Llorente.

Otra situación que ha permitido al cuadro hispalense asegurarse la continuidad a largo plazo de algunos futbolistas han sido las renovaciones: Abde, Sergi Altimira o Ángel Ortiz firmaron hasta 2029 también, mientras que otros con más experiencia en las piernas van poco a poco y se recompensa su buen rendimiento más poco a poco como Isco o Bartra, en el plantel hasta 2027.

Fornals, que llegó en el mercado de invierno de 2024, el primero de Fajardo al frente aunque su nombramiento oficial fue posterior, ya fue objeto de esta política comprometiéndose hasta 2029. Ofrecer largos contratos, sin duda, es un arma más a la hora de convencer también a los futbolistas, que ganan en estabilidad, para que recalen en Heliópolis, pero no siempre es una norma. Chimy Ávila y Bakambu, que llegaron junto al castellonense en enero de 2024, lo hicieron con contratos más cortos: hasta 2027 y 2026, respectivamente.

El congoleño es, precisamente, uno de los futbolistas que encaran su último curso como verdiblanco, por lo que si llegan ofertas por él se estudiaría una salida si dejase algún tipo de rédito económico. En la misma situación está Fran Vieites, mientras que otro guardameta como Adrián llegó libre hace un año firmando por dos campañas, por lo que al final de este ejercicio, ya con 39 años, podría dejar la disciplina verdiblanca o, por qué no, renovar a la baja sabiendo que será el tercer portero como esta temporada. Ricardo Rodríguez cumple también en 2026. El suizo parece entonado y parte como el lateral izquierdo suplente, con Junior en cabeza y Perraud en el escaparate por su largo contrato y bajo rendimiento el pasado curso. Uno debe salir y en principio es el galo quien puede dejar algo de dinero en caja.

Borja Iglesias también está ante su última campaña como bético. Fichado en 2019, siendo el segundo traspaso más caro (28 millones) sólo tras Denilson (30) es uno de esos ejemplos de esos largos contratos que se convierten en problema. Ha tenido un par de campañas buenas a nivel de registros goleadores, pero en los dos últimos ejercicios no ha contado para Pellegrini. El Celta, en el que jugó cedido la pasada campaña, quiere al delantero, pero el Betis no está dispuesto a que el gallego se vaya gratis y presiona al club vigués, que sabe que el tiempo corre a su favor (como los béticos con Antony) y no está dispuesto a pagar, de momento, lo que piden los verdiblancos por un jugador que en menos de un año quedará libre.