Perraud, cuestión de números

El inicio de La Liga está a la vuelta de la esquina, aunque como en los últimos años el cierre del mercado de fichajes se alarga dos semanas más, hasta el 1 de septiembre, por lo que los clubes tendrán tiempo para perfilar sus plantillas tras el arranque del campeonato nacional. Tiempo para reajustar cosas, reforzar alguna posición, a colocar excedentes y futbolistas con los que no se cuenten, aunque a medida que se acerque esa fecha a un beneficio menor.

El Betis no es ajeno a esa necesidad de dar salida a algunos futbolistas que, en principio, no cuentan en los planes de Manuel Pellegrini por diversos motivos y uno de ellos es Romain Perraud. El fichaje de Junior (hasta 2028) deja en el plantel tres laterales izquierdos, con Ricardo Rodríguez también en nómina. Como el rendimiento de uno no estuvo por encima del otro la pasada campaña, colocar al francés en la rampa de salida obedecería, fundamentalmente, a una cuestión económica y la mayor facilidad de vender a un futbolista más joven (Perraud cumplirá 28 años en septiembre y Ricardo Rodríguez, 33 a finales de este mes) que, además, hay que amortizar todavía, ya que el verano anterior el Betis le firmó un contrato por cinco temporadas pagando, eso sí, una baja cantidad de 3,5 millones al Southampton, mientras que su compañero en el costado zurdo llegó libre.

Perraud tiene mercado en su país y el Lille, según medios franceses, se habría interesado ya por él. Sin embargo, LʼEquipe apunta que el club ahora negocia con el Brest por Bradley Locko, una “opción de mercado”, ya que se lesionó el tendón de Aquiles y se pasó casi todo el curso en blanco, jugando sólo las últimas jornadas. Tiene 23 años, es internacional sub 21 y su valor cayó por no jugar el pasado curso (sólo las dos últimas jornada), pero es joven y su proyección es alta en Francia.

El Brest, que intenta renovarlo, habría pedido unos 10 millones por su traspaso. Perraud ha tenido poca participación en los encuentros de pretemporada del Betis. Estuvo en la concentración de Inglaterra la semana pasada, pero no jugó ni ante el Coventry ni con el Sunderland, repartiéndose los minutos y titularidades Ricardo Rodríguez y Junior en ambos encuentros. Sí jugó en Córdoba, en la segunda parte, con Junior aún fuera de la convocatoria, y disputó los 45 minutos frente al Farense en el triangular de Portugal.

Ahora viaja a Marbella con el resto de la expedición bética, en la que Pellegrini se lleva a todos los futbolistas del plantel, descartes incluidos, aunque parece que no cuenta para formar parte de la dupla que integre el lateral izquierdo. Es cierto que Ricardo Rodríguez, que el año anterior no pudo hacer pretemporada, parece encontrarse en buenas condiciones físicas y como quiera que firmó por dos campañas en 2026 se acabaría su vinculación con la entidad heliopolitana, en la misma fecha que otro ex bético como Álex Moreno acaba su contrato con el Aston Villa.

Este curso tampoco cuenta para Unai Emery y el Girona tantea su cesión estos días, lo que no sería extraño para que pudiese recalar de nuevo en el conjunto heliopolitano libre la próxima campaña. En cualquier caso, y pensando en el presente, el Betis debe aligerar el lateral izquierdo y aceptaría cualquier oferta por encima de los tres millones (incluso algo menos) para compensar el desembolso que hizo en 2024. Le ocurre algo parecido en la portería, puesto en el que cuenta con cuatro guardametas con ficha del primer equipo.

Ahí el señalado es Fran Vieites, renovado el pasado febrero hasta 2026. Por el gallego han preguntado varios clubes, pero con la expiración de su contrato tan cerca el rédito económico sería mínimo.