Se calienta la salida de Borja Iglesias; el Betis ve la luz

El apartado de las salidas sigue siendo el foco principal de la dirección deportiva y la secretaría técnica en este momento del mercado de fichajes. Además de Nobel Mendy, que está cerca del Rayo Vallecano, en el Real Betis Balompié hay hasta seis futbolistas en la rampa de salida. Romain Perraud, Fran Vieites, Gonzalo Petit (que debe salir cedido pronto a algún equipo de LaLiga Hypermotion), Iker Losada, Chimy Ávila y Borja Iglesias. Precisamente este último está siendo el nombre propio de las últimas horas junto al senegalés, ya que todo apunta que su salida es una de las más cercanas en Heliópolis.

A lo largo del mercado de fichajes se le ha vinculado con varios clubes. Uno de ellos, el Valencia. Un equipo que difícilmente haya tenido Borja Iglesias en mente ya que no salió de Mestalla de la mejor forma posible cuando vistió la camiseta del conjunto ché. Otra, por ejemplo, la del CF Monterrey cuando sucedió todo lo de Nelson Deossa. Esta opción parece que se está esfumando tan rápido como llegó, ya que sólo ha servido, aparentemente, para añadir algo de velocidad a la opción Celta de Vigo.

Borja Iglesias, en un entrenamiento durante la estancia en Almancil. / RBB

Siempre ha querido volver a Vigo

La situación con el delantero siempre ha sido prácticamente la misma y no ha variado demasiado desde el inicio del verano. Eso sí, parecía que iba a ser una de las primeras operaciones en cerrarse y ya pueden ver que no es así. En Diario de Sevilla siempre se ha mantenido la versión de que el Betis pedía, como mínimo, 4,5 millones de euros que le restan por amortizar al de Galicia. En un inicio, en Vigo no querían otra cosa que no fuese firmar al futbolista a coste cero, pero esa idea desapareció rápido, y ofrecieron pagar una cifra cercana a los 1,5/2 millones de euros, algo que, al ahorrarse el salario del futbolista y recibir el montante restante hasta su amortización, ya empezaba a sonar mejor en Heliópolis, que bajaron las pretensiones a los 3 millones de euros.

Después de varias semanas de tira y afloja, las últimas informaciones que llegan desde Radio Galega es que la operación podría estar muy cercana a cerrarse en los próximos días. De hecho exponen en dicho medio que el plazo podrían ser unos 2-3 días. Aunque esto suena algo difícil y la oficialidad del caso apunta más a la próxima semana, la realidad es que sí que es algo que debe resolverse ya, debido a que unos necesitan delantero, otro prepararse con su nuevo equipo para la nueva temporada y los otros, un espacio para seguir moviéndose en el mercado.

Su salida, necesaria en el Betis

En Heliópolis quedan, como mínimo dos fichajes más, y como máximo, parece que tres. A día de hoy deben salir jugadores para que el conjunto verdiblanco pueda moverse por el pivote defensivo y también por Antony, que es el objetivo número uno en el mercado a día de hoy. Luego, si se consigue algo con Bakambu se podría apostar por un delantero de nivel medio, pero todo apunta a que a final de mercado en La Palmera tratarán de conseguir también un tercer delantero joven y revalorizable por un coste bajo.