El 'scouting' del Betis para firmar a Gonzalo Petit

El Betis ha incorporado recientemente en sus filas a Gonzalo Petit, que ha sido protagonista en una entrevista en los medios oficiales junto al secretario técnico de la entidad verdiblanca, Álvaro Ladrón de Guevara, quien ha explicado el seguimiento al jugador uruguayo.

"Nosotros, al mercado sudamericano le damos mucha importancia. Históricamente, al Betis le ha traído buenos jugadores. A Gonzalo llevamos tiempo siguiendo, pero sobre todo a raíz del Sudamericano sub 20. Empezamos a ver una potencial posibilidad de hacer algo con él y pusimos la maquinaria en marcha", señaló Álvaro, que ha explicado las características de Petit: "Lo vimos en vídeo y en directo. No sólo es un delantero centro, jugó en ese torneo mucho de 10, de mediapunta. Es un jugador diferente. Fueron unos meses de seguimiento. Estamos hablando de un chico con condiciones para crecer".

"En Gonzalo vemos una serie de virtudes muy buenas. Esté en pleno desarrollo. Nos gusta y encaja con nuestra manera de entender el fútbol. Es un delantero alto, con muy buena tipología, en pleno desarrollo, pero no es un delantero centro de 1,90 rematador al uso. Se sabe desenvolver fuera del área, entre líneas, pues le gusta participar en el juego. Puede parecerse más a lo que hacía William José de venir a recibir y participar en el juego", concluyó Ladrón de Guevara.

El propio Gonzalo Petit ha analizado sus cualidades: "Ayuda mucho la altura en el fútbol. En el proceso formativo jugué un poco más abajo. Me gusta involucrarme en el juego y no quedarme arriba con la estatura". Incluso, dejó claro quién es su ídolo: "Admiro mucho Luis Suárez por lo que genera en toda Uruguay". Por último, indicó que afronta este nuevo reto en su carrera con mucha ilusión: "Es un proceso. Lo voy a afrontar de la mejor manera posible. Es un salto grande, ya en los entrenamientos me han hecho sentir muy bien".