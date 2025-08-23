El Betis aprieta por el fichaje de Antony de cara a una fecha clave

El Real Betis Balompié, después de la victoria ante el Alavés en el estreno en el Estadio de La Cartuja, pone de nuevo la vista en intentar rematar la plantilla en los últimos días de mercado. En ese intento, todas las miradas apuntan a un solo hombre y un solo nombre: Antony Matheus dos Santos. Hace ya semanas que en Diario de Sevilla se viene contando el plan que tenían en Heliópolis para intentar la contratación del de Osasco. Como el Manchester United quiere sacarle rédito económico para poder recuperar parte de lo invertido, la única oportunidad que tenían en La Palmera era esperar hasta el tramo final de mercado, que Antony fuese rechazando todo lo que le iba llegando y luego apretar en los últimos momentos de la ventana para intentar cuadrar una nueva cesión.

Sobre el papel, todo va según lo esperado. Una situación tensa, difícil, en la que no se quiere faltar el respeto ni molestar a un Manchester United que ya ha medio amenazado con dejar al futbolista seis meses en la grada. Pero al mismo tiempo, los verdiblancos han mirado por sus intereses económicos. Esa fase final del mercado ya ha comenzado. Desde el Betis ya se aprieta para tratar de cerrar la incorporación del brasileño.

Antony celebrando uno de sus goles con el Betis durante la temporada pasada / @antony00

Las personalidades importantes ya se mueven

Alguien importante en los contactos diarios y directos con el Real Betis es uno de sus representantes: Junior Pedroso. La pasada semana estuvo varios días en Madrid, y a principios de esta misma semana viajó a Manchester para estar más cerca del futbolista en lo que parece ya que es la etapa final del culebrón del verano. Al mismo tiempo, integrantes de la familia del brasileño ya han viajado a la capital de España a la espera de que, para bien, o para mal, se resuelva la operación.

Y es que desde el conjunto verdiblanco, tal y como ha informado Fabrizio Romano y ha podido confirmar Diario de Sevilla, en el Betis ya se mueven en negociaciones con el Manchester United para tratar de conseguir esa misión que hace semanas parecía imposible: terminar de convencer al combinado inglés para conseguir una nueva cesión, en la que se trabaja también en generar un ecosistema económico de pagos, porcentajes compartidos y aumentos porcentuales que satisfaga los intereses de los Red Devils.

Antony se ajusta las medias en un partido con el Betis / EP

Amorim le abre la puerta

Hace pocas horas, Rúben Amorim, entrenador de los diablos rojos, habló sobre el tema: "Sé que no es bueno tener jugadores en esta situación, pero está claro que quieren jugar en otro club. Quieren jugar en otro club diferente, eso está claro. Así que tratamos de organizar todo para que ambas partes estén felices, así que tengo que tratar de imaginarme entrenando con los muchachos que creo que serán el futuro y los otros muchachos entrenando y preparándose para el próximo capítulo".

Una vez que el conjunto verdiblanco ya ha puesto las cartas sobre la mesa, ahora le toca al otro club determinar si le conviene seguir con la partida o no. Lo normal es que, para bien o para mal, de principios de la próxima semana no pase un principio de resolución ya que queda poco tiempo de mercado y en La Palmera tendrían que reactivar otras opciones con poco tiempo de margen.