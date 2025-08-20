Cucho Hernández, sobre una posible vuelta de Antony: "Si se da la posibilidad, obviamente es bienvenido"

El Real Betis ya trabaja con la mente puesta en el partido de este viernes en casa contra el Alavés con el objetivo de quitarse ese sabor agridulce tras el empate ante el Elche. Cucho Hernández, uno de los protagonistas en el primer encuentro, habló sobre ese empate, en el que desperdició una clara ocasión y la posible vuelta de Antony.

Respecto al encuentro del lunes el delantero cafetero dijo lo siguiente en Libre y Directo: "Creo que, por su manera de jugar, puede parecer que hubo dominio, pero el mayor porcentaje de posesión fue en nuestro campo. Ellos tuvieron una o dos ocasiones y metieron una. Nosotros fallamos. Tuve una clara que, si entra, nos pone 0-2 y matamos el partido. Los otros equipos también trabajan; era su primer partido tras ascender y estaban motivados. Pero ya pensamos en el viernes y tenemos muchas ganas de jugar delante de nuestra gente".

Sobre la autocrítica del vestuario, Cucho subrayó la exigencia interna. "Se comentó y discutió qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se puede mejorar, y se llegó a un acuerdo sobre por qué no se dio el partido. A partir de ahí, pensamos en ganar al Alavés. Creo que tuvimos que haber liquidado el partido. También debemos defender mejor y presionar mejor, un poco todo", Aunque pide paciencia y manda un mensaje de tranquilida: "Estamos exigiéndonos y sabemos que podemos mejorar mucho".

El atacante colombiano también abrió la puerta al regreso de Antony: "No me gusta entrometerme en eso, pero todos saben que le tenemos muchísimo cariño por lo que hizo y por lo que significa para la gente aquí. Si se da la posibilidad, obviamente, será bienvenido. Los cracks como él siempre lo son y siempre te ayudan a mejorar", señaló.

Finalmente, Cucho se mostró ambicioso respecto al objetivo de la temporada e indicó que "la exigencia del grupo y del cuerpo técnico es ser un equipo de Champions y vamos a apuntar a eso este año, a estar de nuevo en los puestos europeos". "Demostramos el año pasado que podemos estar ahí, se nos escapó por poco", cerró.