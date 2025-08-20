Numerosos aficionados béticos con movilidad reducida denuncian problemas de acceso en El Estadio de la Cartuja

El Betis estrenará nueva casa este viernes ante el Alavés en el Estadio de la Cartuja, que será el feudo verdiblanco al menos durante las dos próximas temporadas. Sin embargo, el traslado no será sencillo para los aficionados con movilidad reducida, que denuncian dificultades tanto para acceder al recinto como para utilizar las zonas de aparcamiento reservadas. Apenas dos días antes del primer partido varios socios aseguran que no cuentan con información clara sobre cómo se organizará el acceso.

Ángel Gil, aficionado bético en silla de ruedas, explicó para Diario de Sevilla que la situación actual supone una incertidumbre: “En el Benito Villamarín siempre habíamos tenido un sitio reservado presentando la documentación médica. Este año no han pedido nada, ni han dado información. El partido es ya el viernes y seguimos sin saber si tendremos plaza adaptada”, señala.

Ángel Gil no descarta dejar de ir a ver los partidos del Betis si no se encuentra una solución

Además, apunta a las dificultades añadidas para quienes deben recorrer largas distancias desde los aparcamientos generales: “Un kilómetro andando puede no ser mucho para cualquiera, pero para una persona en silla de ruedas es un gran obstáculo”.

Ángel, que es seguidor del Betis desde hace muchos años e incluso se trasladó a Breslavia para acompañar al conjunto verdiblanco en su primera final europea, no descarta dejar de ir al encuentro del Alavés y a los del resto de la temporada: “Es inasumible ir al estadio cuatro horas antes para ir a un partido de fútbol, por mucho del Betis que sea, y después puede que otras horas en un atasco. El tiempo es importante en mi vida”, agregó.

Aficionados del Betis con movilidad reducida en Breslavia en la previa a la final de la Conference League / M.G.

Por su parte, Manuel Muñoz Caro, presidente de la peña bética para personas con discapacidad, con más de 70 socios, también estuvo hablando para Diario de Sevilla, donde cuenta que las quejas se han multiplicado en los últimos días: “Muchos compañeros nos han llamado, preocupados por la situación y el club no nos da una solución". "Hay plazas reservadas junto al estadio que, según hemos comprobado, se han privatizado y se ofrecen por más de 500 euros la temporada y dependiendo de cada zona. Mientras tanto, a las personas con movilidad reducida nos mandan a aparcar a casi 1 kilómetro en zonas teniendo que atravesar campos de alberos con baches que te puedes caer…”, añadió.

El representante denuncia que la comunicación con el departamento de discapacidad del club es limitada y que las soluciones ofrecidas son insuficientes: “Te piden que reserves un aparcamiento a través de una aplicación, pero no aseguran que sea adaptado. Lo lógico es que las plazas existentes junto al campo se destinen a personas con movilidad reducida, como marca la ley”. Y lo ejemplifica Manuel: "Imagínatee que cuando yo llegue me ponen un coche al lado, porque me ponen un sitio normal, cómo me monto yo al coche? Tengo que llamar a alguien para que me mueva al coche", narra.

La normativa establece que, en eventos deportivos o culturales, debe habilitarse al menos una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida por cada 40 vehículos. Según Muñoz Caro, el Estadio de la Cartuja dispone de más de 40 plazas en las inmediaciones, pero actualmente se han destinado al uso privado de pago.

A falta de pocos días para el encuentro, los afectados aseguran no haber recibido una respuesta clara ni por parte del club ni de las instituciones implicadas. “No se trata de un capricho concluye Muñoz Caro, sino de una necesidad básica para poder asistir a los partidos en igualdad de condiciones que el resto de aficionados”.

El presidente admite que en estos años la actuación del Betis ha sido impecable, con el club poniendo un acompañante o voluntario para facilitar la ayuda a las personas con movilidad reducida, pero indica que esta vez no han tenido ninguna reunión para informarles ni ninguna solución a día de hoy y reclaman explicaciones