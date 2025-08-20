La RFEF sanciona al Betis con el cierre parcial de la grada para su estreno en La Cartuja

El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado al Real Betis Balompié con el cierre parcial de la grada en el estadio de La Cartuja, como consecuencia de los incidentes registrados en el último partido liguero contra el Athletic Club. La medida se aplicará este viernes en el encuentro frente al CD Alavés y afectará a unos 200 asientos.

La decisión llega tras la finalización del procedimiento abierto contra el club por los gritos racistas y xenófobos que dos aficionados dirigieron a jugadores del Athletic en febrero, durante la jornada 22 disputada en el Benito Villamarín. Según ha confirmado la entidad verdiblanca, los abonados afectados recibirán la comunicación oficial sobre el cierre del sector.

El Real Betis, a través de un comunicado, ha reiterado su rechazo a cualquier manifestación de este tipo, subrayando que tales actitudes “en ningún caso representan a su afición”.

Medida disciplinaria

La sanción ordenada por el Comité de Disciplina se circunscribe a un sector concreto de La Cartuja, lo que implica la imposibilidad de uso de esas localidades durante el debut del Betis en el recinto hispalense en la presente temporada.

Reacción del club

El club verdiblanco ha insistido en su compromiso por erradicar conductas contrarias a los valores de respeto y convivencia en los estadios y comunicará a los abonados afectados la imposibilidad de acceder al estadio.