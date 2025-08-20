Betis: La experiencia y la veteranía se imponen

Pocas conclusiones se pueden extraer del primer encuentro, ya que, al fin y al cabo, se trata sólo del primer partido de la temporada. Sin embargo, Manuel Pellegrini lanzó un mensaje claro a la plantilla: la veteranía y la experiencia están, por ahora, por delante de la juventud. El técnico chileno apostó por jugadores con jerarquía y experiencia en el duelo ante el Elche.

En la portería, el elegido fue Pau López, que se impuso a Álvaro Vallés. Es cierto que el meta natural de la Rinconada pasó la pasada temporada entera en la grada, pero ambos se habían repartido minutos durante la pretemporada. Por el momento, la apuesta inicial es por el guardameta gerundense, aunque habrá que ver si Pellegrini opta por rotar en las próximas jornadas o si será su portero de referencia, al menos en la competición liguera.

Ricardo Rodríguez, a pesar de estar en la rampa de salida, jugó el encuentro completo

Aunque la gran sorpresa para la afición bética fue la titularidad de Ricardo Rodríguez por delante de Junior Firpo, uno de los fichajes estivales del club. El suizo, que parecía estar en la rampa de salida rumbo a su país natal, disputó los 90 minutos, mientras que Junior no tuvo participación. Una decisión que también puede interpretarse como un mensaje a la dirección deportiva de que el técnico Pellegrini cuenta con el internacional helvético.

En el lateral derecho también había dudas, y el chileno se decantó por el experimentado Héctor Bellerín, que dejó buenos minutos especialmente en la primera parte, por delante del canterano Ángel Ortiz, quien formará parte del primer equipo esta temporada, pero se quedó sin jugar en el Martínez Valero.

El chileno eligió a un Aitor Ruibal reconvertido, que siempre es un comodín y cumple

Aitor Ruibal, el futbolista con más tiempo en la plantilla verdiblanca, fue el elegido en el extremo derecho en lugar del canterano Pablo García. El catalán cumplió con nota en una posición que, como él mismo reconoció tras el encuentro, llevaba tiempo sin ocupar. Una vez más, ejerció como comodín de Pellegrini, rindiendo donde se le necesita. Un encuentro en el que anotó un gol con una definición de delantero y fue incluso elegido como el mejor jugador del partido.

Pablo García sí tuvo minutos, entrando precisamente por Ruibal a falta de 20 minutos para el final. El atacante de 19 años, que ya había visto portería en la pretemporada ante Farense y Coventry, a pesar de no ser un extremo derecho puro, es el que más se aproxima en la actual plantilla, mientras el club sigue trabajando en la llegada de un refuerzo para esa demarcación, con la vuelta de Antony como principal objetivo. Pese a ello, Pellegrini prefirió apostar de inicio por Ruibal, a pesar de que en la pasada temporada jugó más en la demarcación de lateral derecho.

En los cambios optó por jugadores como el Chimy Ávila o Bakambu en vez de tirar de la cantera

Ni siquiera en los cambios –apenas realizó tres– el técnico se inclinó por la juventud, con la excepción de Pablo García. Prefirió dar entrada a jugadores como Chimy Ávila y Bakambu, dejando en el banquillo a hombres como Valentín Gómez, Junior Firpo, Mawuli, Ángel Ortiz o Dani Pérez.

Puede que la decisión respondiera al deseo de contar con futbolistas con experiencia en un partido que aún estaba abierto. No obstante, la opción de Mawuli como pivote defensivo para proteger el resultado en el Martínez Valero parecía lógica. En cambio, los minutos del Chimy Ávila y Bakambu apenas aportaron y, en cierto modo, restaron más que sumaron.

Habrá que ver si este viernes contra el Alavés sigue la misma tónica o va dando paso a la juventud.