Betis: Chimy Ávila se queda sin crédito

El tropiezo del Betis en el estreno liguero de la temporada 2025-26 ante el Elche dejó algunos nombres señalados y entre ellos el que más fue el del Chimy Ávila. El argentino volvió a lastrar al equipo y cada vez tiene menos crédito para continuar como jugador del conjunto verdiblanco.

Entró a falta de 20 minutos para el final, con el Betis venciendo en el Martínez Valero, en sustitución de Rodrigo Riquelme. Sin embargo, no aportó frescura ni ayudó a Ricardo Rodríguez en la zona defensiva. Dispuso de una ocasión clara para sentenciar el encuentro apenas cuatro minutos después de ingresar al terreno de juego, tras un pase de primeras de Lo Celso que le dejó una clara ocasión para marcar el segundo tanto. Pero el ex de Osasuna tomó la peor de las decisiones; remató forzado y el balón se estrelló en el cuerpo de un defensa rival.

Lo que más indignó a la afición bética fue su pasividad en el gol del empate. El tanto del conjunto ilicitano se originó en su banda, donde no apoyó a Ricardo Rodríguez, incluso fue Pablo Fornals quien tuvo que acudir en ayuda del lateral. Mientras tanto, en la cara del argentino los jugadores del Elche se combinaron con una pared delante de él, y el Chimy se quedó observando en el pico del área cómo los de Eder Sarabia empataban el encuentro.

Para colmo, con el empate ya en el marcador y el Betis buscando el gol de la victoria, sacó de banda con excesiva rapidez y el colegiado le pitó falta, regalándole así una posesión al Elche. Los argumentos a favor de su continuidad se agotan y se le ve fuera de si. Puede que el único motivo por el que siga teniendo minutos sea la necesidad de mostrarlo en el escaparate para una posible venta, aunque, viendo este nivel, pocos equipos van a a lanzarse a por él. Un jugador que en la pretemporada apenas ha tenido protagonismo: sólo fue titular contra el Sunderland, partido en el que disputó una hora. Ante el Córdoba y el Coventry jugó poco más de 20 minutos y frente al Como apenas nueve.

Tras el partido, Manuel Pellegrini salió en defensa del atacante de 31 años. "Tanto Chimy como Bakambu aportaron lo que tienen que aportar y estando aquí son jugadores considerados". Aun así, dejó su futuro en el aire: "De aquí a lo que pase al final del mercado veremos lo que se puede conseguir".