De la garantía que siempre es Aitor Ruibal a la añoranza de más por parte de Lo Celso y Riquelme

Arranque insatisfactorio para el Betis de Manuel Pellegrini. Los verdiblancos parecía que tenían los tres puntos controlados contra el Elche, pero se despistaron en una jugada al final y dejaron escapar dos tercios del botín.

Aitor Ruibal | Es el chico para todo para Pellegrini y cumple de sobra

Aitor Ruibal se dispone a marcar a puerta vacía tras eludir la salida de Dituro. / AFP7 | Europa Press

Manuel Pellegrini sabe que siempre tiene un comodín en la manga con este catalán que llegara al filial del Betis como delantero y que es capaz de echar una mano en el sitio que se le requiera y casi siempre rozando el notable. Esta vez era el extremo derecho y ahí ayudó con su trabajo y con su calidad en el gol. Se fue en velocidad y tuvo toda la sangre fría y la calidad para eludir la salida de Dituro, primero, y para marcar con la izquierda con precisión.

Cucho Hernández | Ese gol no se puede fallar, cuesta puntos

Cucho Hernández se lleva un balón por arriba con Affengruber. / AFP7 | Europa Press

El siempre loado, con toda la razón, trabajo del delantero colombiano tuvo una falla trascendental en esta visita al Elche. Hizo lo más difícil ante Affengruber para quedarse con el balón, pero falló en el mano a mano que hubiera asegurado el triunfo.

Riquelme | Gran pase en el gol y después muy poquito más

Riquelme persigue un balón con Álvaro Núñez. / AFP7 | Europa Press

Se echó en falta más participación por parte de uno de los dos fichajes béticos que estuvieron presentes en el once inicial. Riquelme le dio un excelente pase a Aitor Ruibal en el 0-1, pero después tuvo escasa participación en el juego, demasiado poca.

Lo Celso | Sin Isco, se esperaba mucho más del argentino

Lo Celso pelea un balón con Rodrigo Mendoza. / AFP7 | Europa Press

Se suponía que el zurdo argentino debía ejercer el papel de líder que ya tuvo en el arranque de la pasada temporada con la ausencia de Isco, pero esta vez, con alguna acción aislada positiva, no fue capaz de darle el ritmo que necesitaba el Betis.