Pellegrini: "Siempre he dicho que un punto de visita siempre es bueno, pero se nos escaparon dos"

Manuel Pellegrini arrancó la sexta temporada como entrenador del Betis con tropiezo tras dejarse dos puntos ante el Elche en el estreno liguero. El técnico chileno se queda con la parte del juego colectivo, aunque lamentó haberse dejado dos puntos.

“El partido tenemos que dividirlo en dos partes, en el juego colectivo, tanto en defensa como en ataque me deja más que contento”, dijo el técnico chileno, que se lamentó de las ocasiones desaprovechadas: “Tuvimos ocasiones clarísimas mano a mano para poder definir el partido antes”. “Contento por la parte colectiva y amargo por los puntos que hemos perdido aquí”, resumió el técnico del Betis.

Un punto que, a pesar de jugar como visitante, no le sirve: “Siempre he dicho que un punto de visita siempre es bueno pero se nos escaparon dos”, dijo el técnico chileno.

Sobre el rival dijo que no le han sorprendido: “Sabemos su estilo de juego y cómo juegan sus equipos. Con mucho balón, les dejamos dominar y por otro lado es un equipo más ofensivo que defensivo, trabajamos muy bien ahí y creo que el Elche hará una buena campaña en Primera”, dijo sobre Éder Sarabia, que tiene pasado verdiblanco. “Rivales inferiores no hay nunca en LaLiga, se puede ver en los resultados, jugando de visita siempre va a ser complicado, sobre todo en recién ascendidos que tienen la motivación de su gente”, agregó.

Manuel Pellegrini no quiso poner excusas de lesionados: “Es mi sexta temporada aquí en el Betis y nunca he dicho que por los jugadores lesionados no ganamos el partido. Con el equipo que plantamos tuvimos el juego necesario para haberlo ganado”, aseguró el técnico, que explicó que no está “pensando en los jugadores que pueden venir, ni en el futuro, pensamos en el partido de hoy e hicimos el partido correcto para haberlo ganado”.

Sobre esa tónica indicó que cuenta “con todos los jugadores que están en la plantilla”. “Tanto Chimy como Bakambu aportaron lo que tienen que aportar y estando aquí son jugadores considerados, al igual que todos los que se rumorean, Ricardo Rodríguez, Iker Losada y van a seguir jugando”, indicó. “De aquí a lo que pase al final de cierre de mercado veremos lo que se puede conseguir; ahora pensamos en estos cuatro partidos antes del cierre y sacar la mayor cantidad de puntos”, cerró Pellegrini.