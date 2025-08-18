La pausa de hidratación se lleva dos puntos con los que ya contaba el Betis (1-1)

Empate bastante insatisfactorio para el Real Betis Balompié en su debut en el curso liguero 25-26. Los verdiblancos fueron incapaces de aprovechar sesenta minutos de control absoluto frente al recién ascendido Elche y se dejaron dos tercios del botín en la jugada siguiente a uno de esos parones para la hidratación que pueden tener una perniciosa consecuencia para quienes no regresan absolutamente concentrados de esa pausa.

Les sucedió esta vez a los verdiblancos. El micrófono de Movistar fue diáfano cuando se oyeron las instrucciones de Eder Sarabia. Entre otras cosas, éste se dirigía a Martim Neto, futbolista portugués que había entrado en el centro del campo, para que pedirle que no bajara a iniciar el juego, que ahí tenía bastantes hombres para hacerlo y que él era mucho más necesario para crear superioridad en la zona más adelantada.

Dicho y hecho, Martim Neto recibió en la siguiente jugada dentro del área del Betis, se cambió la pelota de una pierna a otra y dejó un pase franco a Germán Valera que era pésimamente defendido por todos los béticos. ¿Desconcentración tras la hidratación? Podría ser, pero lo cierto es que Bartra y Bellerín se aculan en el área pequeña, mientras que ni Altimira ni Pablo García, los más cercanos al goleador, van ni siquiera a estorbar. Germán Valera empujó la pelota a placer en una acción que no tuvo nada que ver con la seriedad con la que se había desempeñado el Betis durante casi todo el partido, especialmente en la primera mitad.

Porque Manuel Pellegrini le había dado una lección táctica a Eder Sarabia y sus futbolistas, mucho mejores técnicamente que los rivales, como no puede ser de otra manera, se iban a encargar de interpretarla a la perfección en esa apertura. El chileno no cayó en la trampa de su rival y descartó ir a una presión sin sentido para pelear el balón muy arriba, algo que sólo podía conducir a un desgaste innecesario e inútil.

El Betis descartó esa vía y se limitó a esperar para que la fruta cayera por madura en una recuperación en las zonas más adelantadas o en una jugada trazada a partir de las distancias que aceptaba el rival para crear superioridades en los costados. Los verdiblancos no iban a buscar a los dos centrales cuando éstos manoseaban el balón junto a Dituro, ni siquiera lo hacían cuando Marc Aguado bajaba para convertirse en el tercer central en busca de una superioridad desde muy atrás.

Nada de eso, el plan de juego dictado por Pellegrini y su cuerpo técnico a sus futbolistas indicaba que eso podía conllevar un desgaste con las carreras hacia atrás para tratar de recuperar después. Así que era mucho mejor esperar, adelantar la defensa para hostigar a los rivales que trataban de recibir de espaldas y en una de esas recuperaciones pegar el zarpazo definitivo.

Estuvo a punto de conseguirlo Aitor Ruibal en el minuto 11 después de una gran internada de Bellerín, también tendría un cabezazo franco Cucho Hernández en un remate que se le iría muy arriba y a la tercera iba a ir a la vencida. Ni siquiera hacía falta presionar para recuperar el balón muy arriba. Sirvió con que Altimira peleara un balón y que éste saliera dividido para que la secuencia de pases del Betis se encargara de desmontar a este Elche con tanta tendencia a tocar y tocar, como aquella época verdiblanca de Quique Setién con el propio Sarabia como ayudante.

Era Pablo Fornals quien se quedaba con el balón peleado por el medio centro catalán y desde ahí, al primer toque, la pelota va al Cucho Hernández para que éste vuelva a conectar rápido con Riquelme, quien observa la carrera de Aitor Ruibal para aprovechar que éste es infinitamente más rápido que Bigas. El primer goleador del Betis 25-26 dribla con facilidad a Dituro y la empuja con la pierna izquierda a la red de los ilicitanos.

El Betis se había puesto por delante en la segunda clara que dispuso y después no tendría mayores problemas en el primer periodo para mantener esa ventaja. Por mucho que Bellerín llegara a sufrir al final por su costado con las superioridades que creaba Rodrigo Mendoza junto a Petrot y Houary, Pau López, el elegido por Pellegrini como primer guardameta titular, tampoco iba a sufrir más allá de un disparo cruzado del lateral Petrot.

Pero restaba el segundo acto todavía y el Betis pareció afrontarlo de nuevo con la intensidad necesaria para llevarse los tres puntos de la localidad alicantina. A pesar de la continua predisposición del Elche a tocar y tocar, los acercamientos con algo de peligro le pertenecían a los hombres que vestían de negro. Intento de Bellerín que para Dituro (55’), tiro de Riquelme que se va por poco (57’), disparo de Ruibal arriba (60’) y, sobre todo, la más clara, una de Cucho Hernández que se va con comodidad de Affengruber y no es capaz de concretar cuando se queda en el uno contra uno con Dituro. El disparo, en el minuto 60, se le fue fuera y ahí se esfumaría la mejor oportunidad de los verdiblancos.

La recta final iba a servir para que llegara la insatisfacción para todos los béticos. El parón para la hidratación coincidiría con el empate. ¿Problemas de concentración o simple casualidad? Cada uno lo puede interpretar como guste, pero lo cierto es que ahí se le escaparon dos puntos a este Betis que parecía tenerlos más que asegurado hasta que llegó esa situación inesperada.