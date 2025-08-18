Elche-Betis, en directo el partido de Liga

El Betis se estrena en la competición liguera ante el Elche, recién ascendido, a partir de las 21:00 horas en el Martínez Valero, en el encuentro correspondiente a la primera jornada. El árbitro encargado de dirigir el partido será Víctor García Verdura, del Comité de Árbitros de Cataluña, que estará asistido desde el VAR por el tinerfeño Daniel Jesús Trujillo.

Los de Pellegrini llegan con la baja de Isco, lesionado en el último amistoso frente al Málaga. Será Lo Celso el encargado de coger la batuta del equipo, como ya hiciera en el primer tramo del pasado curso. Entre algodones está Sergi Altimira, que se ha perdido algún entrenamiento durante la semana, aunque finalmente ha entrado en la convocatoria. Lo mismo ocurre con Iker Losada, que se encuentra en la rampa de salida.

Tampoco podrá contar el técnico verdiblanco con Marc Roca, Diego Llorente, Abde y Deossa, todos ellos lesionados. En cualquier caso, el club tiene a todos sus jugadores inscritos, aunque la plantilla aún no está cerrada, ya que al menos necesita un extremo derecho y un centrocampista.

El rival será el Elche, recién ascendido, en el estreno de Eder Sarabia como primer entrenador en Primera División. Un técnico que conoce muy bien al Betis, ya que fue asistente de Quique Setién en su etapa en Heliópolis. El conjunto ilicitano tendrá las bajas de Adam Boayar y Yago Santiago, además del canterano Nordin, que arrastra una sanción de la pasada temporada.