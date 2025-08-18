Elche-Betis: Se abre el telón sin el mago

Se abre el telón de la temporada para el Betis en el Martínez Valero ante el Elche sin su mago. La era 6.0 de Manuel Pellegrini arranca marcada por la ausencia de Isco. El malagueño se perderá el primer tramo de la temporada y todas las miradas estarán puestas en Lo Celso. El argentino tendrá que tirar del carro y coger la batuta del equipo. El beticismo deposita su confianza en él, al igual que necesita que muestre su mejor versión o, como mínimo, la que demostró en el primer tramo de la temporada pasada, en la que se echó el equipo a la espalda con la ausencia del Arroyo de la Miel.

Se acabaron las probaturas y comienza el fuego real. No está la plantilla completa porque sigue sin haber un pivote tras la salida de Johnny Cardoso y tampoco un extremo derecho, en el que se sigue esperando a Antony, con el ‘7’ reservado para cuando el Manchester United lo deje salir. Sin embargo, eso no debe ser una excusa para los de Manuel Pellegrini, que deben aspirar a volver a meterse en Europa e intentar dar un paso más para luchar por entrar en la Champions. Aunque no lo parezca, los puntos en agosto valen lo mismo que los de junio y los traspiés de ahora son los puntos que se echan de menos al final del curso.

En una pretemporada con sus más y con sus menos, el Betis llega tras sumar dos derrotas, ante el Como y el Málaga. En esta última recibió una goleada en un partido marcado por la lesión de Isco.

Algunas dudas en el once de Manuel Pellegrini, que podrá contar con todos sus futbolistas gracias a que el club esta temporada ha hecho los deberes y tiene a todos inscritos para la cita inaugural. En la portería llegaron dos guardametas de garantías como Pau López y Álvaro Valles, mientras que también hay dudas en los laterales, con Bellerín y Ángel Órtiz como candidatos al derecho, y Ricardo Rodríguez o Junior Firpo en la izquierda.

Los onces probables del Elche-Betis / Diseño

El Elche, un recién ascendido, con un Eder Sarabia en el banquillo que conoce perfectamente al Betis, ya que fue el segundo entrenador cuando Quique Setién dirigió al conjunto de Heliópolis.

Las principales armas del conjunto ilicitano se encuentran en el centro del campo, donde se han reforzado bien en este mercado de fichajes con la llegada de jugadores como Fede Redondo u Óscar Plano. La duda es Josan, clave el curso pasado con cuatro goles y diez asistencias. Precisamente en el centro del campo es donde puede estar el punto débil de este Betis, que no podrá contar con Isco, Marc Roca o el recién fichado Nelson Deossa.

Altimira estará disponible, pero se encuentra tocado tras sufrir un edema en el sóleo y ha estado fuera de alguna sesión esta semana. A estas bajas hay que sumar la de Diego Llorente, que sigue su recuperación, y Abde. Por su parte, Eder Sarabia no podrá contar con Adam Boayar y Yago Santiago, además del canterano Nordin, que ha tenido participación en la pretemporada, pero arrastra una sanción de la temporada pasada.

El Betis de Pellegrini siempre empieza con buen pie en la competición liguera y así lo dicen las estadísticas: desde que llegó el técnico chileno no conoce la derrota, con un balance de tres victorias y dos empates. Sin embargo, esto solamente son números y no son suficientes por sí solos para ganar partidos.