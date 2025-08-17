Pellegrini: "Ojalá este año podamos dar un paso más"

Manuel Pellegrini volvió a hablar ante los medios después de un largo parón; no lo hacía desde Breslavia tras la final de la Conference League. El técnico chileno inicia este lunes su sexta temporada al mando del Betis con "mucha exigencia personal" y la ilusión de “dejar contenta a la hinchada” verdiblanca y con el sueño de dar un paso adelante. “Ojalá este año podamos dar un paso más”, aseguró.

Altimira se entrenó por segundo día consecutivo y viajará a Elche, aunque con la duda de “para cuánto tiempo estará”. “Lo hablaremos mañana con el cuerpo médico antes de dar el once inicial”, comentó sobre el catalán. En cambio, no estarán Deossa y Abde, y no cree que puedan reaparecer antes del parón de selecciones. “El que más adelantado es Diego Llorente y Marc Roca se reincorporará la próxima semana”, agregó el chileno.

Sobre el mercado de fichajes, dijo que su opinión la dará cuando finalice y señaló “que el rendimiento determinará si la plantilla es correcta” y que “hasta el último día pueden entrar y salir jugadores, así que no quiero especular”. Del que sí habló fue de Antony, admitiendo que no ha conversado con él, pero reconociendo que “sería un gran refuerzo que pueda estar con nosotros este año con el rendimiento que demostró el año pasado”. Mientras, sobre Iker Losada, con su futuro incierto, aclaró que ya se verá “la situación de él y otros jugadores”.

Por primera vez, Pellegrini arrancará la temporada con un contrato que finaliza a final de curso, aunque no le preocupa: “Pienso que preocupación no tenga ninguna. La verdad que no es un tema prioritario para mí en este momento", declaró.

En cuanto al refuerzo que necesita en la medular, habló de las salidas de Johnny Cardoso y Guido, dejando ver que pide un centrocampista de esa "carácteristica que refuerze el plantel". Confía en los canteranos que han hecho la pretemporada con el primer equipo (Mawuli, Dani Pérez, Pablo García y Ángel Ortiz) y aseguró “que ahora depende únicamente y exclusivamente de ellos y sus capacidades de progresar”.

"El plazo de Deossa es díficil, ojalá que después del parón ya esté disponible para jugar. La característica es que es un centrocampista de ida y ataque y veremos donde se adopta mejor", dijo sobre el cafetero, una de las incorporaciones en este mercado estival del Betis.

“El equipo está preparado para jugar esa cantidad de partidos a la semana. Nos tocó así y ya veremos cuál es la mejor manera de afrontarlos alternando jugadores o con un equipo base”, aclaró sobre la situación de que el Betis jugará este lunes y lo volverá a hacer el viernes. Incluso será el equipo que más partidos dispute en la competición liguera este mes de agosto, ya que también jugará entre semana contra el Celta de Vigo.