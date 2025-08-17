Betis: Revolución casi total en el costado izquierdo

Perraud, Ricardo Rodríguez, Jesús Rodríguez y Abde fueron los jugadores que ocuparon el costado izquierdo la pasada temporada. De estos nombres, dos ya se han marchado de la disciplina verdiblanca y Ricardo Rodríguez está también en la rampa de salida. El único que, en principio, continúa es Abde, aunque tampoco se descarta su salida en la recta final del mercado de fichajes. Desde Italia ya se habló de un presunto interés de la Roma por el extremo marroquí, aunque, de momento, todo ha quedado en nada.

El Betis buscaba reforzar el lateral izquierdo, ya que las llegadas de Perraud y Ricardo Rodríguez en el pasado verano no convencieron. El francés ha regresado a su país y ya es jugador del Lille, mientras que el caso de Ricardo Rodríguez podría resolverse con un regreso a su tierra natal. Manu Fajardo ya dejó claro que la banda izquierda no estaba cerrada y que se estudiarían todas las opciones. De hecho, el presidente del Sion, Christian Constantin, confirmó que llevan dos meses en conversaciones para fichar al internacional suizo.

Cambio: Con la salida de Perraud, Ricardo Rodríguez podría volver a su país natal; el Sion lo quiere

En caso de que Ricardo Rodríguez abandone el club, el Betis necesita un sustituto, ya que no puede dejar coja esa posición teniendo en cuenta que participará en tres competiciones. Junior Firpo ha vuelto a Heliópolis siendo un jugador más maduro, aunque está por ver si con galones de titular. Debe dar un paso adelante, ya que en Málaga no estuvo a la altura y se convirtió en un auténtico agujero defensivo.

Sustituto: En caso de confirmarse la marcha del suizo, Javi López podría ser el elegido por el club

Como posible reemplazo ha aparecido el nombre de Javi López. Según ha podido saber Diario de Sevilla, el Betis ha presentado una oferta por el internacional sub 21 de la Real Sociedad en torno a los cinco millones de euros, aunque el club donostiarra pide siete. El jugador quiere vestir de verdiblanco o marcharse al Girona, que también busca lateral izquierdo tras la inminente salida de Miguel Gutiérrez rumbo al Nápoles.

En el extremo izquierdo también se han producido movimientos este verano y la situación sigue abierta. Jesús Rodríguez, tras una temporada en la que brilló por momentos, pero acabó apagándose, con la final ante el Chelsea como la gota que colmó el vaso y se marchó al Como junto a Assane Diao. Su sustituto es Rodrigo Riquelme, ex del Atlético de Madrid, que debutó con muchas ganas en Córdoba pero cometió un error grave contra el Coventry, que costó un gol. Manuel Pellegrini tendrá la tarea de recuperar su mejor versión, tanto en ataque como en labores defensivas. Un jugador que ya demostró su nivel en el Girona, pero la falta de protagonismo con Simeone le restó la confianza que ahora necesita recuperar cuanto antes.

Superviviente: Abde podría ser el único en quedarse del costado izquierdo, aunque sigue al margen del equipo

Abde, por su parte, sigue recuperándose de la lesión sufrida en la final de la Conference League. Ha estado toda la pretemporada al margen y sin jugar, y tampoco estará disponible frente al Elche. Su futuro es incierto, pese a tener contrato hasta 2029. El curso pasado arrancó como titular, pero perdió protagonismo en favor del joven de Alcalá de Guadaíra. Aun así, en la recta final volvió a ganarse un sitio en el once, anotando tanto en la ida de las semifinales como en la vuelta, incluso en la final de Breslavia, donde adelantó al Betis, ilusionando a millones de béticos, pero se lesionó en la segunda parte y el equipo lo echó de menos.

Por lo tanto, de nuevo una revolución casi total en el costado izquierdo del conjunto verdiblanco, que podría ser absoluto si finalmente deciden salir tanto Ricardo Rodríguez como Abde.