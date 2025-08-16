El Betis hace la primera propuesta por Javi López para el lateral zurdo

El Real Betis sigue arrancando hojas del calendario del mercado de fichajes del verano de 2025 mientras se acerca su debut en la competición liguera este lunes ante el Elche CF. Los verdiblancos tienen que reforzar aún cuatro puestos, y uno de ellos es el del lateral zurdo. Teniendo en cuenta que cualquier nombre que suene para una posible llegada está a la espera de una salida de Ricardo Rodríguez, que podría darse muy pronto, la realidad es que en Heliópolis ya se mueven con algunos candidatos. Uno de ellos es el nombre que han apuntado los compañeros de ESTADIO Deportivo, Javi López, internacional Sub-21 de la Real Sociedad.

Una vez expuesto el nombre, la información que llega a Diario de Sevilla va un paso más allá. La situación es la siguiente: el futbolista, a pesar de jugar un buen número de partidos la temporada pasada, ya conoce que el conjunto txuri-urdín le busca una salida. Tienen como preferencia una cesión, ya que quieren que se revalorice en el mercado, pero ahí el Betis tiene claro que quiere tener siempre opción de mantener al futbolista. Los béticos ya han realizado una primera oferta para comprar al jugador por algo más de 5 millones de euros, una cantidad que todo apunta que tendrán que aumentar en primera instancia; primero porque piden 7 millones de euros, y segundo porque la cantidad que le resta por amortizar es de algo más de 5,4 millones de euros. De hecho, si la compra se produce este verano por esas cantidades, posiblemente sea por un porcentaje del pase del futbolista. Otros equipos, como el Oviedo, también han tratado su cesión y todo parecía que avanzaba firmemente dentro de la voluntad del conjunto del norte de España. Toca esperar y ver si los verdiblancos consiguen convencer con su interés, o ese paso a una cesión a otro equipo sigue adelante.

El futbolista quiere Betis o Girona

Son los dos equipos que están detrás de sus servicios en los que ve una mejor capacidad de evolución en su carrera. Además, hay una situación especial. Parte de su familia tiene sentimientos muy cercanos al Betis, y eso podría jugar un papel diferencial si llega la tesitura de tener que elegir equipo en un escenario parejo. De la misma forma que el equipo vasco quiere que se revalorice, la realidad es que se le está buscando una salida urgente. No ha sido agraciado incluso con ningún dorsal de la primera plantilla de Sergio, por lo que la situación incluso no se debería demorar ni a la última semana de mercado.

El paso fundamental es que Ricardo Rodríguez salga pronto del conjunto bético (como así parece que puede acelerarse justo al término del partido en el Martínez Valero, ya que Pellegrini lo quería para la primera jornada). El suizo libera cerca de 2,5 millones de euros brutos, y el lateral español encajaría en esos límites a la perfección.

Como se ha dicho ya, el conjunto bético guarda más opciones encima de la mesa. Nunca se puede descartar a Álex Moreno, ya que el catalán ve con buenos ojos regresar a Heliópolis, su familia también, y en el cuerpo técnico encanta; pero su salario es prohibitivo. De momento, no hay demasiados indicios de que pueda adaptarse a la realidad bética. Además, en Heliópolis están recibiendo constantes ofrecimientos de jugadores que sí se adecúan más al perfil de futbolista joven, revalorizable y por el que la apuesta inicial sería una cesión con opción de compra.