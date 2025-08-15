Elche - Betis: Horario y dónde ver por TV en directo la primera jornada de LaLiga

El Real Betis Balompié comienza su andadura oficialmente en LaLiga 2025/26. El Elche espera este lunes 18 de agosto en el Martínez Valero en un partido que seguro que será realmente difícil para los de Manuel Pellegrini a pesar de tratarse de un equipo recién ascendido. Quizá por eso, puede aparecer la típica variante de la sobreconfianza, un elemento que un equipo entrenado por el ex bético Eder Sarabia puede penalizar. El que fuese segundo entrenador de Quique Setién en La Palmera lleva preparando mucho tiempo a conciencia el enfrentamiento ante su ex equipo. Siendo, de forma reconocida, uno de los clubes del fútbol español con mayor identidad futbolística, habrá que ver cómo se adaptan sus fichajes al juego que ya venían demostrando el año pasado.

Las estadísticas de los últimos años dejan una nota muy positiva y esperanzadora de cara al debut del Betis en la competición, aunque la ausencia de algunos fichajes y la lesión de Isco abre algunas dudas en los aficionados.

Borja Iglesias lanza ante el Elche el primer penalti, que acabó en gol. / Manuel Lorenzo

Horario del Elche - Betis: cuándo se juega el primer partido de LaLiga

El encuentro que enfrentará a los de Manuel Pellegrini y Eder Sarabia se juega este lunes 18 de agosto de 2025 a partir de las 21:00 horas. En los últimos cinco años, el conjunto heliopolitano ha dominado sus enfrentamientos ante el ilicitano, firmando cuatro victorias y un empate. El conjunto hispalense se impuso 3-1 en el Martínez Valero en noviembre de 2020 y volvió a puntuar en abril de 2021 con un 1-1. Ese mismo año, en noviembre, venció de nuevo en el feudo ilicitano con un contundente 0-3. Ya en el Benito Villamarín, agosto de 2022, sumó otro triunfo cómodo (3-0), y en febrero de 2023 selló un vibrante 2-3 en tierras alicantinas, en un duelo marcado por tres goles de penalti y aquella lesión de Nabil Fekir.

En el Martínez Valero, la racha bética ha sido especialmente sólida. En sus últimas cuatro visitas ligueras (todas entre 2020 y 2023), el Betis ha salido siempre con puntos: victorias por 1-3, 0-3 y 2-3, además de un empate 1-1. El Elche no ha logrado derrotar a los sevillanos en su estadio en este periodo, lo que refuerza el dominio visitante en esta particular rivalidad reciente.

Pellegrini, pensativo, durante el último partido de la pretemporada del Betis contra el Málaga. / Joaquín Corchero | Europa Press

Dónde ver en directo el Elche - Betis por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. Quieren comenzar con buen pie en LaLiga y poner esa primera piedra en la construcción de los objetivos que se han marcado de cara a final de curso. El Elche - Betis se podrá seguir por televisión a través de Movistar+. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Martínez Valero y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.