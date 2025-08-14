El Betis se mueve por Facundo Bernal para el pivote

El pasado 5 de agosto de 2025, Diario de Sevilla sacaba a la palestra el nombre de Facundo Bernal como una opción más de las que manejaba la dirección deportiva del Real Betis para sustituir el hueco defensivo que deja Johnny Cardoso en el centro del campo. En ese momento, lo que transmitían desde Heliópolis era que se trataba de un ofrecimiento más de un futbolista del que manejaban buena información, pero que no se habían movido más allá.

Hoy, este mismo diario puede confirmar la información que lanza el compañero Diego Domínguez desde Uruguay: los verdiblancos han decidido avanzar en esta operación, considerándolo un jugador con mucho potencial y que, al contar con la doble nacionalidad, podría ser una gran opción para el centro del campo bético. Fluminense lo firmó pagando 3,6 millones de dólares.

Facundo Bernal celebrando un gol con Fluminense / F.B.

Todo avanza en este momento

Igualmente, Diario de Sevilla también ha podido conocer que el representante del jugador ha viajado incluso a España para tratar el asunto y sobre todo, que el futbolista estaría totalmente ilusionado con vestir la elástica verdiblanca y dar el salto a Europa. Los clubes siguen en conversaciones y no hay nada cerrado de momento, pero sí que se perfila la situación poco a poco. Tiene 21 años y ya ha debutado con la Selección Absoluta de Uruguay. Tiene contrato hasta 2028 y en el conjunto verdiblanco pueden intentar una incorporación negociando un importe relativamente bajo, siempre teniendo en cuenta que pueden repetirse ya las conocidas operaciones con porcentajes.