El Betis no pierde en Elche desde el 2009

Elche no es una ciudad que se le haya dado especialmente bien al Betis históricamente, ya que solo ha conseguido seis victorias en sus 28 visitas al conjunto ilicitano. Sin embargo, los últimos precedentes son favorables al equipo heliopolitano que ha ganado en tres de sus cinco últimas visitas.

La última derrota bética en el Martínez Valero fue el 22 de noviembre de 2009, en un partido en el que los locales vencieron con autoridad por 3-0 y en el que el verdugo de los de Antonio Tapia en aquel entonces fue uno de los jugadores más decisivos en los últimos dos ascensos del Betis, Jorge Molina, que aquel día anotó dos goles para completar la goleada que inició Óscar Trejo.

El Betis, que no pierde en Elche en primera división desde 1985 (2-1), venció en la temporada siguiente con goles de Rubén Castro y Beñat (0-2). El siguiente encuentro entre ambos fue ya en primera división, en 2014, y se resolvió con un empate sin goles.

Los tres últimos precedentes son más recientes: empate a uno en la 20/21 con goles de Pere Milla y Borja Iglesias, amplío 0-3 en la 21/22 con goles de Juanmi, Willian José y Fekir y 2-3 en la 22/23 en un partido que resolvió el Betis en la segunda parte tras remontar el 2-0 inicial con goles de Miranda, Borja Iglesias y Willian José en el descuento de penalti para poner certificar la remontada en el partido que Fekir tuvo la lesión de rodilla que marcaría su última etapa en el Villamarín.