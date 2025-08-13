Betis: Extremo diestro, posición prioritaria y con muchas pruebas

Dentro de cuatro días, el domingo, la expedición verdiblanca pondrá rumbo a Elche para arrancar oficialmente la temporada 2025-26, un día después, en el Martínez Valero (21:00), donde Manuel Pellegrini tiene más o menos claro qué once titular sacar de inicio. La gran duda está en una posición: el extremo diestro.

La prioridad para cubrir ese puesto es Antony. El brasileño sigue con su tira y afloja con el Manchester United, que ya le habría lanzado un ultimátum según medios ingleses: o sale en esta ventana de fichajes o irá a la grada hasta el mercado invernal. Y es que el jugador se hace fuerte en su posición de querer vestir de verdiblanco este curso y ha rechazado varias propuestas que han llegado al club, que espera recuperar parte de los 95 millones que invirtió en su día por él. El conjunto heliopolitano no ha hecho ninguna propuesta de compra del futbolista y el cuadro inglés no está dispuesto, en principio, a aceptar otra cesión sin ni siquiera asegurarse una opción de compra obligatoria.

Es por ello que la resolución de su caso será en la recta final del mercado, en las últimas fechas, ya que todas las partes aprietan por su lado en busca de su beneficio propio. El Betis, espera, aunque no es el brasileño el único en la lista para reforzar una posición en la que no tiene a ningún especialista. “Falta un jugador en el perfil derecho del ataque, pero no sólo pensamos en Antony sino que trabajamos en otros perfiles. El medio defensivo y el delantero dependerán del presupuesto que tengamos y de las salidas”, indicó en la presentación de Nelson Deossa Manu Fajardo, director deportivo heliopolitano, que dio prioridad a cubrir ese puesto incluso antes que la de pivote, en la que puso en valor a Sergi Altimira y Marc Roca cuando se recupere de su lesión.

Desde el final del curso anterior se sabía que no sería una operación fácil, pero el Betis no desespera y espera, aunque Ángel Haro, presidente bético, tiene claro que “la operación debe entrar dentro del límite económico y de los parámetros de equilibrio del club”. “Si no, haremos otra operación. Hay un tercero, el United, que tiene mucho que decir”, añadió.

Se como fuere, parece que a Pellegrini no le importa arrancar LaLiga sin un extremo diestro definido. En pretemporada ha probado en esa posición a varios futbolistas, pero lo cierto es que no ha cuajado ninguno y el juego de ataque se ha volcado excesivamente por el lado de Riquelme. Sin contar la prueba inicial en Portugal, en la que había muchos canteranos, en Córdoba el técnico chileno empezó con Lo Celso volcado a la derecha, intercambiando continuamente la posición con Fornals en el medio centro. Contra el Coventry fue Aitor Ruibal quien ocupó el costado diestro, dando esta vez sí más amplitud al campo por ese lado. Seguramente el catalán es el jugador que más hace de extremo como tal, aunque en el segundo tiempo lo sustituyó Pablo García, quien marcó con un zurdazo el gol del empate. Las tornas se invirtieron después contra el Sunderland. El canterano de inicio y Aitor Ruibal entrando en el segundo tiempo por el sevillano y marcando el tanto del triunfo.

Contra el Como el elegido de inicio fue otra vez Lo Celso, muy móvil y haciendo más de interior permutando con Fornals, al menso hasta su expulsión. Y contra el Málaga fue de nuevo Pablo García el jugador que hizo de extremo diestro, esta vez con Aitor Ruibal como lateral en la misma banda.

La lesión de Isco hace que Lo Celso ocupe la mediapunta y la falta de centrocampistas hacen pensar que Fornals partirá ahí. Pablo García y Aitor Ruibal parecen las alternativas más reales de Pellegrini para una posición que es prioritaria reforzar, pero en la que se espera a Antony y si no un plan B de urgencia con el final del mercado apretando.