Oficial: Acuerdo del Betis con el Celta por Borja Iglesias

Lo que era un secreto a voces se ha hecho oficial. Borja Iglesias, que ayer viajó a Vigo, ya es historia en el Betis, al que llegó en 2019 por 28 millones procedente del Espanyol. El club heliopolitano llegó a un acuerdo con el Celta para el traspaso del delantero, por una cantidad de 1,5 millones que podría verse aumentada en otro millón si se cumplen algunas variables.

"El delantero de Santiago de Compostela, que llegó en el verano de 2019, termina su periplo como jugador heliopolitano tras disputar 181 partidos oficiales, en los que anotó 52 goles y repartió 12 asistencias. Asimismo, el punta gallego levantó el título de la Copa del Rey en el año 2022, en la que tuvo un papel protagonista, marcando en los dos duelos de semifinales contra el Rayo Vallecano y en la final contra el Valencia", apuntó la entidad hispalense en una nota, en la que le desea lo mejor para el futuro y recuerda que de verdiblanco pudo debutar con la selección española en septiembre de 2022.

El conjunto vigués anunció el acuerdo con Borja Iglesias hasta 2028. Le quedaba una campaña de vinculación con el Betis, que además se ahorra su alta ficha.