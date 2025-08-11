El Betis aligera la plantilla vía Vigo y Glasgow

“Estamos culminando la operación de Borja Iglesias y tenemos otras encaminadas”, señaló Manu Fajardo, director deportivo bético, por la mañana durante la presentación de Nelson Deossa. El delantero, de hecho, a esa hora estaba haciendo ya las maletas porque tarrizó en Vigo sobre las 15:00 para firmar su nuevo contrato con el Celta.

El Betis se ahorra su último año de contrato y recibirá 1,5 millones por su traspaso, más otro millón en variables, algunas de fácil cumplimiento. De esta forma se desbloquea ya la salida del delantero gallego, que no ha disfrutado casi de minutos en el equipo de Manuel Pellegrini esta pretemporada a excepción de la primera prueba veraniega en Portugal.

Tras aterrizar en Santiago las cámaras de la Televisión de Galicia captaron su llegada y el futbolista se mostró “muy contento” por su regreso tras pasar cedido el pasado curso.

Si Borja Iglesias ha acabado, como se esperaba, en Vigo, Mendy pondrá rumbo a Glasgow para comprometerse con el Rangers. El Rayo se retiró de la puja, tras mostrar interés de inicio, ya que el central prefirió la opción escocesa, con el que firmaría hasta 2029, según medios británicos. Estos señalan que el conjunto escocés pagará un fijo de dos millones de libras (algo menos de 2,5 millones de euros), aunque la cantidad podría elevarse con algunas variables.