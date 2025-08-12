Betis: Un posible giro en la hoja de ruta si salen Abde y Ricardo Rodríguez

El Betis sigue activo en el mercado de fichajes y a pesar de haber completado parte del trabajo, aún le quedan algunos flecos que podrían ser más en caso de producirse salidas. En las últimas horas, además de hacerse oficial la salida de Borja Iglesias, han surgido dos nombres como posibles candidatos a dejar el club: Abde y Ricardo Rodríguez.

Durante la presentación de Nelson Deossa, Manu Fajardo ya advirtió que la plantilla necesita un pivote y un extremo derecho, con Antony como una de las opciones. Sin embargo, el director deportivo verdiblanco no descartó ayer ninguna salida y aseguró que cualquier posibilidad está abierta y se estudia.

Una de las posiciones todavía por definir es la de lateral izquierdo, que, incluso tras la llegada de Junior y la marcha de Perraud, sigue sin cerrarse. “El lateral izquierdo no está cerrado porque el mercado es muy cambiante y se estudiarán todas las posibilidades que lleguen”, declaró Fajardo.

En este sentido, el presidente del Sion, Christian Constantin, explicó que llevan dos meses en conversaciones y que están trabajando para fichar a Ricardo Rodríguez. El internacional suizo no vería con malos ojos regresar a su país natal a sus 32 años. Con la salida de Perraud, Junior Firpo sería el único lateral izquierdo, por lo que el club debería incorporar otro jugador y renovar por completo la posición respecto al curso pasado.

La banda izquierda podría quedar completamente renovada, ya que a las salidas mencionadas y a la confirmada de Jesús Rodríguez podría unirse la de Abde. El periodista italiano Gianluca Di Marzio informó de que la Roma está interesada en el extremo marroquí, ya que Gasperini busca un perfil para reforzar los extremos. Además, desde Italia se apunta que el Como también sigue de cerca al internacional con Marruecos.

Estas posibles bajas obligarían a la dirección deportiva del Betis a trabajar a contrarreloj (queda menos de tres semanas para el cierre del mercado) para cubrir esas posiciones, además de reforzar las que ya son prioritarias: un extremo derecho y un centrocampista más posicional.