Deossa: "Mi juego es más ofensivo, siempre he sido un atacante más"

El Betis, a una semana de su estreno liguero, ha presentado a Nelson Deossa, su octavo fichaje en este mercado veraniego. que ha estado acompañado del presidente Ángel Haro y el director deportivo Manu Fajardo. Un jugador que se describe como "con un buen físico, regate, velocidad y siempre intento dar todo lo mejor para el equipo".

El jugador cafetero se mostró contento de estar en el Betis y destacó el recibimiento de la plantilla, a la que considera que la componen "seres humanos adorables como una gran calidad humana" "Te reciben como si llevarás tiempo aquí", dijo. Queda por ver lo que le pedirá Manuel Pellegrini en su primera experiencia en el fútbol europeo, ya que señaló que tiene aún que hablarlo con él estos días.

También aseguró que el exbético Sergio Canales fue un factor fundamental para su llegada: "Canales me habló muy bien de la institución, de la ciudad, entonces esto te ayuda para tomar la decisión y venir aca". Sobre la posibilidad de estar en el próximo campeonato del mundo, indicó que "es el sueño de todos los jugadores representar a su país en el Mundial, y la verdad es que estoy ilusionado".

Sobre su presencia el lunes en el duelo contra el Elche, lo dejó en duda. "Ojala, aún no lo sé, estoy en la fase final de mi recuperación", agregó. Sobre su estilo de juego explicó que "es más ofensivo, siempre he sido un atacante más, pero en el fútbol moderno para atacar también hay que saber a defender". A lo que añadio en cuanto a las características que es "un jugador con un buen físico, regate, velocidad y siempre como jugador intento dar todo lo mejor por el equipo".

El futbolista natural de Marmato aseguró que no tiene presión a pesar de la inversión que ha hecho el club por él: "Apostaron por mí y espero corresponderle de la mejor manera dentro del campo", y sobre la posibilidad de jugar este curso competiciones europeas comentó que "siempre es bueno competir y jugar en competiciones internacionales".