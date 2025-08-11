Haro: “En una etapa con tres puertos de montaña encima pincharíamos”

La reciente lesión de Isco, que estará entre dos y tres meses fuera por una nueva fractura del peroné izquierdo, no pasó desapercibida en la presentación oficial de Nelson Deossa como jugador del Betis a una semana del arranque liguero en Elche. Ángel Haro, presidente de la entidad, hizo una comparación entre los inicios de Deossa y el Betis, ya que “nunca hay atajos”. “Aquí nunca hay atajos, sin esa suerte que hay que tener en ciertos momentos como nos ha pasado con la lesión de Isco”, indicó el máximo dirigente verdiblanco, que estableció una comparación entre Deossa y el Betis: "Hasta hace poco trabajaba en la mina en su pueblo. Tenía el sueño de jugar al fútbol y con esfuerzo y compromiso está aquí. Su historia de superación tiene que ver mucho con el Betis, donde todo es trabajo y esfuerzo para superar adversidades. Aquí nunca hay atajos ni esa suerte que hay que y tener en ciertos momentos como nos pasa con la lesión de Isco”, indicó el dirigente, que añadió: “En una etapa con tres puertos de montaña encima pincharíamos. Y no es un fatalismo, sino una forma de encarar la vida con trabajo. Su historia de superación es parecida a la del Betis y muchos béticos”, explicó.

El presidente bético, en cualquier caso, insistió en que no serán locuras en lo que queda de mercado, porque “esto no va de hacer más esfuerzos”. “Llevamos cinco o seis años haciendo el máximo esfuerzo que permite la liga. Apuraremos el límite como otros años y probablemente el gasto y el límite serán los mayores de nuestra historia, pero no podemos volvernos locos y hacer cosas que no debemos y no podemos. Ambición deportiva, pero teniendo claro el necesario encaje económico”, argumentó Haro, quien se refirió a la operación de Antony manteniendo los mismos argumentos: “Estamos trabajando desde el final de la temporada pasada. Ya dijimos que era muy complicado. La operación debe entrar dentro de nuestro límite económico y de los parámetros de equilibrio que creemos que hace falta en una plantilla en lo deportivo y lo económico. Si no, haremos otra operación. Sigo igual de optimista y pesimista. Hay un tercero, el United, que tiene mucho que decir, pero la disposición del futbolista es clara”, indicó el rector heliopolitano.

También se refirió al traslado a La Cartuja, que “ya está prácticamente lista”. “Parecía que el césped iba con retraso, pero estamos seguros de que llegaremos en condiciones óptimas. Seguimos trabajando en el plan de movilidad, pero no es responsabilidad del Betis. En los próximos días reunión de coordinación y se dará la información de cómo llegar y salir de la forma más cómoda posible. Llevamos meses trabajando en esto, pero muchas cosas no son responsabilidad el Betis”, insistió Haro, que se refirió también al derrumbe de la grada de Preferencia del Benito Villamarín, que se acometerá “probablemente la semana que viene”.