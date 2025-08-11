Betis: Manu Fajardo, entre el equilibrio económico y el deportivo

Quedan tres semanas de mercado de fichajes y el Betis sigue “muy vivo” en él, según comentó Manu Fajardo, director deportivo del Betis, en la presentación de Nelson Deossa. El dirigente bético destacó que pese a la lesión de Isco la “hoja de ruta no cambia”, con la idea de reforzar el extremo diestro y la posición de pivote como prioridades, aunque sin volverse locos bajo la lupa siempre del control financiero de la liga. En este sentido, confía en inscribir a todos los futbolista antes del arranque liguero en Elche y destaca la importancia de las salidas esperadas (Mendy, Borja Iglesias, Fran Vieites o Iker Losada) para disponer de mayor capacidad económica para fichar.

“Seguimos con la hoja de ruta establecida. La intención es equilibrar el centro del campo con perfiles diferentes. La llegada de Nelson aportará mayor capacidad física pero a día de hoy falta un perfil más posicional. La desafortunada lesión de Isco no cambia el plan de ruta, porque tenemos jugadores que se pueden adaptar a esa posición. Tenemos una plantilla equilibrada y hay que dar valor al trabajo hecho en otros mercados, porque si a día de hoy no estuviera Lo Celso sería un clamor traerlo. Todos juntos seremos capaces de revertir el infortunio de la lesión de Isco”, indico Fajardo, consciente de que “las lesiones son parte del juego, pero hacen daño”. “Isco es clave por lo que aporta dentro y fuera del terreno de juego. La vida se encarga de ponerte en tu sitio con infortunios que no esperas. Tengo poco que pedir al consejo de administración, porque siempre hace el máximo esfuerzo para formar la mejor plantilla posible. Con cada lesión no hay que ir al mercado. Tendremos una plantilla de 22 jugadores más los chicos de cantera y la responsabilidad de sustituir a Isco es de todos”, aseguró.

Antony: “La voluntad de ambas partes es que el jugador pueda volver. Cada día que pasa es un motivo de optimismo, pero si llega es porque entra en los números presupuestados, porque lo importante es la sostenibilidad. Está bien pensar en grande y ser exigente, pero con los pies en el suelo. Si no ha firmado con un club sigue habiendo opciones y si se hace la operación será en los parámetros establecidos”.

Larrubia: “Justifico el comportamiento de jugadores del Como y Málaga en los partidos. El fútbol es contacto. Fue una acción fortuita. Isco se dirigió a Larrubiua y yo también. Las lesiones son parte del fútbol y desgraciadamente le ha tocado a Isco”.

Mercado: “Nos hemos movido mucho y bien en operaciones de entrada y salida, reflejo de que la dirección deportiva no para de trabajar. En el panorama internacional muchos equipos se empiezan a mover ahora y nosotros estamos muy vivos en el mercado. Estamos abiertos a seguir mejorando el plantel siguiendo las reglas del juego y de sostenibilidad. Hay que terminar de conformar el equipo para afrontar con garantías las tres competiciones”.

Salidas: “Desde la humildad creo que si algo ha demostrado la dirección deportiva es que está preparada para firmar y operaciones de ventas con jugadores de los que no se esperaba retorno económico. Estamos terminando la operación de Borja Iglesias y tenemos otras encaminadas. Mientras quede un minuto de mercado nos dejaremos la vida en ello. Hemos demostrado que somos una dirección deportiva dinámica. Trabajamos para dar cabida a todos los jugadores y que estén inscritos para Elche”.

Delanteros: “Siempre que he comparecido he hablado con el máximo respeto de todos los jugadores. Cuando hay una propuesta buena para todas las partes se estudiará buscando lo mejor para todos. Respeto a Chimy y Bakambu y mientras esté abierto el mercado puede pasar cualquier cosa. El Betis desde que empezó la planificación ha hecho esfuerzos económicos. Nos gustaría mejorar la posición del centro campo, pero veremos lo que nos permite el límite financiero. Seguimos con nuestro plan controlando el mercado con salidas y entradas”.

Lateral izquierdo: “El lateral izquierdo no está cerrado, porque el mercado es muy cambiante. Cuartas opciones pasan ahora a ser segundas o primera. Se estudiarán todas las posibilidades que lleguen”.

Gonzalo Petit: “La salida de Petit forma parte del plan establecido. Teníamos claro que el primer paso de él en Europa debía ser fuera para hacer esa mili necesaria. Muchos clubes se pusieron en contacto por él y eso pone en valor la referencia del jugador”.

Mendy: “Hay propuestas de dos grandes clubes y la voluntad del jugador será clave”.

Equilibrio: “A día de hoy satisfecho con la planificación. Si todo va bien no hay que olvidarse de Marc Roca. Sergi Altimira demostró que puede jugar en esa posición. Tenemos cuatro medio centros a día de hoy”.