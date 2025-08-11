El Betis no descarta a Dani Ceballos este mercado, pero todo sigue igual

La lesión de Isco Alarcón ha sido un varapalo realmente potente para el conjunto verdiblanco. Todo, hasta el punto de tener que hacer un ejercicio de reflexión dentro del cuerpo técnico y también de la comisión deportiva sobre lo que se debe hacer en los días que restan de mercado de fichajes. Ya se viene contando que el Betis quería firmar a un pivote que sustituyese a Johnny Cardoso (alguien joven, cedido y que pudiese adquirirse para terminar sacando rédito económico), Antony y un delantero cuando saliesen Borja Iglesias y Gonzalo Petit, pero hay un nombre que resuena con fuerza en la cabeza de todos los béticos.

Todo el mundo quiere que el conjunto verdiblanco se lance a por Dani Ceballos, pero la realidad es que la situación con el futbolista de Utrera es exactamente la misma que antes de que se lesionase Isco. En Diario de Sevilla se avanzó en exclusiva que el futbolista tenía la intención clara de volver al Real Betis este verano en año de Mundial y que haría un grandísimo sacrificio económico para derribar una de las barreras para su fichaje constantemente repetidas en otros medios.

Manu Farjardo, Joaquín Sánchez y Dani Ceballos hablando en los banquillos del Villamarín / Antonio Pizarro

En el Betis nadie descarta su fichaje

¿Hoy es inviable? Desde La Palmera lo definen así. Primero, porque el Real Madrid sigue sin bajarse de los 15 millones que solicitaron en su momento por el centrocampista. Segundo, porque ajustando las matemáticas, haría falta algún reajuste más en forma de salidas (nada sencillas) para que la rebaja salarial que aceptaría Dani Ceballos entrase en el planteamiento salarial del conjunto verdiblanco. Cuando hay referencias a la situación, nadie en el club bético se atreve a descartarlo al 100% por varios motivos.

Uno de ellos es el perfil. Saben perfectamente que es un perfil muy necesario en el momento actual de la plantilla. Ya lo era antes de la lesión de Isco Alarcón y se optó por el fichaje de Deossa, que añadió dificultad a la operación. Ahora, con la salida de Carvalho y la lesión de Isco, la salida de balón está huérfana en el Betis. Otro motivo es claro: si el Real Madrid, que va a tener salidas en estos últimos días de mercado, rebaja el precio a un margen al que el conjunto verdiblanco pueda acudir, van a acudir. Pero para eso es, y siempre ha sido necesario, que Dani Ceballos apriete también en la capital de España y dé un paso más allá para intentar poner su grano de arena para llevar al Betis a la Champions y entrar en la convocatoria del Mundial.

Ceballos celebra uno de los goles del Madrid ante el Leganés / Europa Press

Una operación con aristas

Precisamente, tanto a nivel salarial como a nivel de traspaso con el conjunto blanco, el Betis puede utilizar a su favor algunas herramientas que ya están trabajando a nivel privado. Desde aumentos salariales en función de la competición que disputen los verdiblancos hasta pluses por ir convocado al Mundial 2026, pasando por otros tantos si los béticos terminan, por fin, jugando la Liga de Campeones.

En conclusión, la situación está igual que antes de que se lesionase Isco Alarcón: